(Görüntülü) Vali ve belediye başkanından UBER açıklaması (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, belgesiz taşımacılıkla ilgili denetimleri artırdıklarını söyleyerek \"2018 başından bugüne kadar 10 bin 213 araca 30 milyon ceza tahakkuk ettirildi. Mevzuatın verdiği görev, sorumluluk ve yetkileri sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz\" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise turizmcilerin talepleri dogrultusunda yeni bir karar aldıklarını belirterek \"UBER\'e tekrar yol açıldı gibi birşey algılanmasın\" dedi.