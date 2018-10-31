(Görüntülü) Vali Toprak'a davul- zurnalı uğurlama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- RESMİ Gazete\'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Konya Valiliği\'ne atanan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, davul-zurna eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı. Hakkari\'de 2 yıl görev yapan ve Konya\'ya atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak için uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3\'üncü Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmuttalip Özbek, Esat Canan, Hakkı Töre, kurum müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Veda töreninde konuşan Vali Toprak, Hakkari’den ayrılmanın üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek, \"Bugünlerde duygu yoğunlaşması oluyor. Gerçekten kolay bir veda değil. Burada çok güzel dostluklarımız oldu. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde çok ciddi dostluklarımız oluştu. Çok güzel anılarımız geçti. Benim için kolay bir ayrılık ortamı ve konuşması değil. 1 Haziran 2016 yılında çıkan valiler kararnamesi ile Hakkari\'ye atanmıştım. 7 Haziran 2016’da sizlere hizmet etme şerefiyle görevime başlamıştım. Ben gittiğim yerleri kolay kolay unutmam. İrtibatı da kesmem. Bu sevgimiz bu muhabbetimiz devam edecek. Hakkari’deki çalışmalarımız, anılarımız yaşamış olduğumuz güzel anılar, ölüme kadar kalbimizde yer edecek.Onun için benim size emanetim devlet dairesiyle, sivil toplum örgütüyle, siyasi partisiyle herkesin şu Hakkari için ellerini kollarını sıvayıp çalışmaya devam etmeleridir. Coğrafyasıyla, insanıyla bütünleştiğim kalben tek parça olduğum, canım kadar sevdiğim Hakkari ilinden ayrılmanın üzüntüsü ve burukluğunu yaşıyorum. Beni bir Hakkari sevdalısı, Hakkari dostu olarak her zaman kalbinizde ve aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Terörle mücadelede başarılı operasyonlar düzenleyen komutanlar ve onların emrindeki güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum\" dedi. \'GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZ VE HALKIMIZLA BİRLİKTE OLDUNUZ\' Yüksekova 3\'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ise, Vali Toprak\'a yeni görev yerinde başarılar dilediklerini ifade ederek, \"Bizler asker, polis, jandarma ve güvenlik korucularımızla beraber sizin liderliğinizde, bize sağladığınız hakikaten huzur ortamında bunu zirvede yaşayarak moral ve motivasyonla beraber, iki yıldan fazla süredir beraber yürüttüğümüz hem teröristle mücadele faaliyetlerinde hem de birçok faaliyette başarıyla üstesinden geldik ve aynı moral ve motivasyonda devam ediyoruz. Devletimizin hakikaten bir uyum içerisinde çalışması, özellikle böyle hassas yerlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Bizler, bunun zirvesini hakikaten samimiyetle söylüyorum sizinle beraber yaşadık. Bu geçirdiğiniz 2,5 sene içerisinde hep beraber dağlara beraber çıktık. Askerimizle, jandarmamızla, polisimizle beraber oldunuz. En önemlisi halkımızla beraber oldunuz. Onları hakikaten yürekten dokunabilmek çok önemli. Sizlerle beraber ulaştığımız halkın içerisinde olduğumuz günlerde ben bizzat bunu hissetim. Hakikaten sizin adınıza onur duydum. Yeni atamanızın size, ailenize yeni iliniz olan Konya’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum\" dedi. PROTOKOL-HALK HALAYI Veda programında, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ne bağlı Reng-i Hakkari grubunun halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sahneye çıkan sanatçıların seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde Vali Toprak, eşi Funda Toprak, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile diğer protokol üyeleri vatandaşlarla beraber halay çekti. Programın sonunda Vali Toprak’a Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından “fahri hemşehrilik beratı takdim edildı. Törende diğer protokol üyeleri de çeşitli hediyeler takdim etti. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.