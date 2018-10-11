(Görüntülü) Vali Toprak, Bitlis'teki peynir fuarında derece alan kadın üreticileri ödüllendirdi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde, 1-2 Eylül tarihleri arasında bu yıl birincisi düzenlenen peynir fuarında birincilik ve mansiyon ödülü alan iki kadın üreticiyi, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yarım ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.



Van, Bitlis, Hakkari, Muş ve Kars\'tan 16 peynir üreticisinin katıldığı Tatvan ilçesindeki peynir fuarı yarışmasında Hakkarili iki üretici; birincilik ve mansiyon ödülü aldı. Yarışmaya Hakkari\'nin Ağaçdibi Köyü\'nden katılan Emine Adıyaman menengiçli peyniri ile birinci, Pınarca Köyü\'den katılan Meryem Pala ise Sirik (sarımsak otu) peyniri ile juri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda mansiyon ödülü aldı. Peynir fuarında Hakkari\'yi temsilen derece alan iki kadın üreticiyi, Vali Cüneyit Orhan Toprak, makamında kabul ederek, yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdi.



Vali Toprak, fuara 5 ilden 16 peynir çeşidinin katılım sağlandığını, bunların arasında Hakkarili iki üreticinin birincilik ve mansiyon ödülü almasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, \"Hakkarimiz,burada da doğallığının farkını gösterdi ve iki üreticimiz büyük başarı gösterdi. Hakkarimize böyle bir dalda da birincilik getirmesinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Biliyorum ki, onlar bu ödüllerden ziyade Hakkari\'nin köylerinin, bulundukları bölgenin güzelliklerini, kültürünü, oradaki yöresel besinleri ülkemize tanıtmak amacıyla bu yarışmaya katıldılar. Bu el emekleriyle de bu becerileriyle de birincilik ve mansiyon ödüllerini kazandılar. Özel bir coğrafya burası. Kentimizin tanıtımında göstermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

