(Görüntülü) Vali Şıldak fasulye topladı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Hasan Şıldak, Türkiye\'nin taze fasulye ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İnsuyu Ovası\'nda fasulye topladı. Vali Hasan Şıldak, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan ile birlikte geldiği İnsuyu Ovası\'nda üreticilerle sohbet etti ve bir süre fasulye topladı. Vali Şıldak kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini kaydetti. Vali Şıldak, İnsuyu bölgesinde üretilen fasulyenin marka olduğunu belirterek, bu başarının altında yatan sebebin bölgede fasulye üretimindeki kümelenme olduğunu kaydetti. Vali Şıldak, şunları söyledi Geniş alanda fasulye üretimi yapılıyor. Burada yapılan fasulye üretimin birkaç özelliği var. Öncelikle birim alandan alınan verim olarak, ürün olarak baktığımızda bu bölgeden en çok fasulyeden ürün alındığı ortada ve sulama imkanları da var. Bu şekilde adeta markalaşmış, bir İnsuyu markasıyla birlikte piyasaya sürülen günlük 150 tona yakın bir üretim kapasitesine sahip. Bu mevsimsel olarak Türkiye piyasasının yaklaşık olarak dönem dönem yüzde 20\'sine varan bir üretim kapasitesi demek oluyor. Bu üretim başarısının altında yatan sebep bizim görebildiğimiz kadarıyla bölgede fasulye üretimi noktasında önemli bir kümelenme söz konusu. Tarım Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu üretim çizgisinin daha da iyileştirilmesi üst seviyeye çıkarılması için Valiliğimiz olarak da konuyu yakından takip edeceğiz. Üreticilerimizin başarılı olması ve veriminin artırılması konusunda da çeşitli desteklerimiz söz konusu. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan da bölgede raf ömrü uzun olan ve birim alanda daha fazla verim veren burgundia türü fasulye üretildiğini aktarırken, İnsuyu bölgemizde yıllık 20 ile 24 bin ton arasında bir fasulye üretimimiz var. Ama buradaki üretim miktarından ziyade pazara çıktığı esnada pazar payının Türkiye\'nin yaklaşık 4?te 1?ine hakim olması bu da bizim en önemli özelliğimiz dedi. Sezonun ortasında olduklarını söyleyen üretici Adem Soylu ise fiyatların 2- 2.5, son tüketici fiyatlarının 5- 7 lira arasında olduğunu belirtti.