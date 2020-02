(Görüntülü) Vali Memiş'in bilardo ilgisi

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da göreve başladığından itibaren spora verdiği önemle dikkat çeken Vali Okay Memiş\'in iyi bir bilardocu olduğu ortaya çıktı. Bilardo il şampiyonasını izleyen Vali Memiş, vali konağına bir bilardo masası aldığını, Erzurum\'a da 10 masalı bir bilardo salonu açmayı planladıklarını söyledi. Erzurum Bilardo Şampiyonası, yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Merkez Yakutiye ilçesindeki bir salonda düzenlenen final müsabakalarını Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor severler izledi. Rakiplerini yenen Muhammet Raşit Uzun ile Oğuzhan Yıldırım, final müsabakasında karşı karşıya gelen isimler oldu. Heyecan içinde geçen maçı Muhammet Raşit Uzun 30-23 kazandı. Müsabaka sonrası dereceye girenlere kupa ve madalyalarını veren Vali Okay Memiş, Erzurum\'a 10 masalı bir bilardo solunu açmayı planladıklarını söyledi. Kendisinin de gençliğinde bilardo oynadığını belirten Vali Memiş, vali konağına bir masa aldığını da kaydetti. Şampiyonluk maçı sonrası kısa bir gösteri yapan Vali Memiş, Türkiye Bilardo Şampiyonası\'nın bir ayağının Erzurum\'da yapılması için girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.