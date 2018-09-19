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(Görüntülü) Vali Haktankaçmaz Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudur

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE?de Gaziler Günü?nde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler

19 Eylül 2018 20:35

Erhan GÖĞEMKIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE?de Gaziler Günü?nde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.
Cumhuriyet Meydanı?ndaki Atatürk Anıtı?na çelenk konulmasının ardından Garnizon Komutanlığı?nda görevli personel Yüzbaşı Şafak Seven bir konuşma yaptı. Daha sonra Kırıkkale Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette Kur?an-ı Kerim okunmasının ardından Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz yaptığı konuşmada, ?Ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği uğruna kahramanca mücadele vererek hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz gurur kaynağımızdır. Bizlere düşen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin emaneti olan vatan topraklarına sahip çıkma ve yaşatma uğrunda, milli birlik ve kardeşliğimizi daha fazla perçinlemektir. 19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. ?Bu millet, vatan ve bayrak için uzuvlarını feda ettiler. Gazilerimiz bizim gözümüzün nurudurö dedi.
Vali Haktankaçmaz ile birlikte protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek karanfil bıraktılar ve şehit yakınlarına taziyede bulundular.

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