(Görüntülü) Vali Günaydın, BAKA yönetimiyle vedalaştı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) KAYSERİ\'ye atanan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, dönem başkanlığını da yaptığı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'nın (BAKA) ekim ayı toplantısında yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. BAKA\'nın Ekim Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Burdur Valiliği\'nde gerçekleştirildi. Son kararnameyle Kayseri Valiliğine atanan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, BAKA\'nın toplantısına son kez başkanlık etti ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Toplantıya Isparta Valisi ve BAKA Dönem Başkanı Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı. Günaydın, Antalya, Isparta ve Burdur\'da üretim kapasitemizin, rekabet gücümüzün artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ihracat ve turizm alanında ajans olarak yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Bölgemiz ihracat artışında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koyuyor. Turizmde her geçen gün Antalya\'nın çok önemli bir artışı var. Bunun yanında Burdur ve Isparta\'da da özellikle iç turizmde, gül, lavanta ve ekoturizm alanlarında ciddi bir artış elde ettik. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için de hizmet sektöründe kaliteyi artırmamız gerekiyor. İşletmelerimize, şirketlerimize ajans olarak destek olmamız, yol göstermemiz gerekiyor ve bunu şimdiye kadar gerçekleştirdik dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve acentelerin kentlere yaptığı ziyaretler ve turizm çalıştaylarının çok önemli kazanımlar oluşturduğunu aktaran Vali Günaydın, Amacımız bunu sürdürebilir kılmak. Değişik alanlarda çalışmalar yaparak turizm çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bölgemizde kış turizmi, yaz turizmiyle ilgili avantajlarımız var. Bu avantajlarımızı iyi kullanıp, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bölgemizde ihracat çok değil. İhracat kapasitemizin artırılması için çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor diye konuştu. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Günaydın\'a yönetim kurulu üyeleri adına plaket takdim etti. Yeni görevinde Günaydın\'a başarı dileyen Şıldak, Görev süresi içerisinde ajansımıza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz dedi.