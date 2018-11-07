(Görüntülü) Vali Dağlı 'Büyükşehir Modeli'nin etkilerini kitaplaştırdı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Valisi Zülkif Dağlı, Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında \'6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli İle Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği\' konulu doktora tezi yaptı. Vali Dağlı tezini kitaplaştırarak büyükşehirlerin avantajlarını ve dezavantajlarını anlattı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı geçen yıl Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında \'6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli İle Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği\' konusu ile doktora tezini tamamlayarak \'doktor\' unvanını aldı. Vali Dağlı, doktora tezi için yaptığı araştırmaları \'Yeni Büyükşehir Modeli\' isimli kitabında topladı. Kitabı hakkında bilgiler veren Vali Zülkif Dağlı, \"Büyükşehir ile ilgili yasamız 2014 yılında köklü bir değişime tabi tutuldu. 81 ilimizden 30\'u büyükşehir statüsünde, il özel idareler kapatıldı ve yeni bir yönetim modeline geçildi. Buralarda belediye sınırları, il sınırlarına kadar genişletildi. Burada ben tez çalışmamı kitap haline getirdim. Büyükşehir modeli il sınırlarına kadar genişledikten sonra nasıl gelişmeler oldu, hizmetler ne yönde cereyan etti, bunları inceledim. Burada ben Kocaeli ve Sakarya illerini örnek olarak inceledim. Burada çalışan kamu görevlileri, ilgili aktörler, tüm belediye başkanları, ilgili oda, sivil toplum kuruluşu başkanları, ilgili muhtarlar olmak üzere tamamına sormak üzere görüşlerini aldık. 4 yıl zarfında neler değişti, gidişatta neler değişti, durum nedir? Hizmetler daha iyi hale mi geldi, sekteye mi uğradı? Bunları tez haline getirdik ve kitaplaştırdık. Kitabımız 2 ay önce çıktı. İnşallah öğrenciler ve konuyla ilgilenenler için faydalı olur. Kitap 5 bin adet basıldı\" dedi. \'İNCELEDİĞİM İLLERDE BÜYÜKŞEHİR MODELİ POZİTİF KARŞILANMIŞ\' Vali Dağlı, inceleme yaptığı illerde büyükşehir modelinin pozitif karşılandığını belirterek, \"Değişim noktasında incelediğim Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde yapılan değişikliklerin pozitif yönde olduğunu gördük. Çünkü Kocaeli ilimiz coğrafi olarak büyük olmayan bir ilimiz. Bu manada gelişmeler de çok olumlu. Kaldı ki önceden de İstanbul ve Kocaeli zaten il sınırlarına kadar sınırları değişmişti. Sınırları eşitlenmişti. Sakarya\'da da durumun pozitif olduğunu gördük. Ancak coğrafi olarak daha büyük olan illerde nasıl cereyan edeceğini bilemiyoruz. Bunun araştırılması gerekiyor\" diye konuştu.