(Görüntülü) Vali Balkanlıoğlu: Hastalık kontrol altına alındı (2)

\'SALGIN ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ\' Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Kurban Bayramı tatilinde Karasu\'da başlayan kusma ve ishal şikayetleriyle ilgili açıklamada bulundu. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hastaneye yapılan başvuru sayısının düştüğünü, salgının tamamen yok olduğunu söyledi. Karasu ilçesini 9 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon vatandaşın tercih ettiğini belirten Aziz Öğütlü, \"Bu kalabalık sırasında tabii ki içme suyuna ihtiyacı olan bazı vatandaşlarımız kaynağı belli olmayan suları kullanmak zorunda kaldılar. Araştırmalarımızın sonucunda aldığımız numunelerde Norovirüsü salgını olduğunu gördük. Çok hızlı bir şekilde müdahale ettik. Sayın Valimizin talimatıyla kriz merkezi oluşturup, hızlı müdahalemiz sonucu salgın çok hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. Bugün baktığımızda da başvuru sayısının düştüğünü, salgının tamamen yok olduğunu görebiliriz\" dedi. DENİZE GİRME YASAĞI KALKTI Deniz suyundaki renk değişimi ile ilgili de konuşan Öğütlü, \"Deniz renginin değişmesi nedeniyle birkaç gündür vatandaşlarımız tedirgin olmuştu. Onu araştırdık. İki defa aldığımız numunelerde herhangi bir şekilde bir kirlenme olmadığını gördük. Bunun tamamen farklı bir şeye bağlı olduğu belli oldu. Sayın Valimizin talimatıyla denize girme yasağı da kaldırıldı\" diye konuştu.