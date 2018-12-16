(Görüntülü) Uzunköprü'nün suyundan sonra havası da kirleniyor

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) TRAKYA\'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri\'nin geçtiği Edirne\'nin Uzunköprü ilçesi, suyun ardından havası da kirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağa\'nın ölçümlerine göre 10 Aralık günü, \'sağlıksız\' olarak ölçülen hava kirliliği, son günlerde \'hassas\' ve \'orta\' şekilde sürüyor. Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Bülent Kaçar, ölçümlerin her gün sağlıksız olduğunu belirterek, Şuan kükürt tok sit oranı, karbon monoksit oranı ve partikül madde on oranı Avrupa Birliliği sınır limit değerlerinin üzerinde seyretmektedir dedi. Kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri\'nin geçtiği Uzunköprü ilçesinin, suyunun yanı sıra havası da her geçen gün kirleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava İzleme Kalite Ağa\'nın ölçümlerine göre 10 Aralık günü Türkiye\'nin en sağlıksız havasının ölçüldüğü ilçede, son günlerdeki ölçümler ise, \'hassas\' ve \'orta\' seyrediyor. Doğalgazın bulunmadığı Uzunköprü\'de, denetimi yapılmayan düşük kalorili kömürlerin yanmasıyla bacadan tüten dumanlar nedeniyle, özelikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Uzunköprü\'de solunum yolu hastalığı bulunanların bazıları ile maske takarak sokağa çıkıyor. \'SOLUNAN HAVA AB SINIR LİMİT DEĞERLERİNİN ÜZERİNDE\' Trakya Çevre Platformu Hukuk Kurulu Üyesi ve çevreci avukat Bülent Kaçar, Trakya\'nın bir çok ilçesinde yaşayan vatandaşın zehir soluduğunu öne sürüp, yetkilileri acil önlem almaya davet etti. Uzunköprü\'de solunan havanın Avrupa Birliği sınır limit değerlerinin üzerinde seyrettiğini söyleyen Kaçar, şöyle dedi Uzunköprü\'de hava kalite endeksi şuan yüzü aştığı için hava çok sağlıksız bir durumdadır. Biz Uzunköprülüler, Keşanlılar, Trakya\'nın bir çok ilçesinde yurttaşlar şu an zehir solumaktayız. Adım adım kansere çeşitli kronik hastalıklara doğru yaklaşıyoruz. Artık Trakya\'da hava kirliliği bu sağlıksız yaşam, acil imdat çağrısı veriyor. Bu konuda artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Mahalli Çevre Kurulu, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü derhal acilen etkin idari tedbirlerle harekete geçmek ve temiz hava hakkını, halkın sağlık hakkını acilen korumak zorundadır. Şuan kükürt toksit oranı, karbon monoksit oranı ve partikül madde on oranı Avrupa Birliliği sınır limit değerlerinin üzerinde seyretmektedir. Günlerdir Uzunköprü\'deki hava maalesef sağlıksızdır. Ve bu konuda artık sağlıksız bir havada yaşamak bizleri sürekli hastalığa maruz bırakmaktadır. Ve bu kadere mahkum olmayacağız, biz temiz bir havada sağlıklı bir yaşam sürmek istiyoruz. Bu konuda da mutlaka sağlığımız için çocuklarımız ve geleceğimiz için yetkililerin derhal acil etkin tedbirler almasını istiyoruz. Çocuklarımızı sabah akşam dışarı çıkarmaktan kaçınıyoruz. Hava o kadar kirli ki, yaşlılarımız hastalarımız ve çocuklarımız ciddi tehdit altındadır. Bu konuda Uzunköprü\'de ciddi bir alarmdadır hava kirliliği ve bu konuda önlem alınmadığında bütün ilçede ciddi bir şekilde rahatsızlıkların baş göstereceği açıktır. Havadaki şu anki maddeler kanserojendir. Kimyasal zehir solumaktayız. Ve bu konuda ergene kirliliğinden sonra artık Uzunköprü\'nün de hava kirliliğiyle sembol haline gelmesini istemiyoruz. \'KOAH HASTASI OLDUM\' Uzunköprü ilçesinde yaşayan emekli Ahmet Duran, kirli havayı solumaktan dolayı koah hastalığına yakalandığını iddia ederek, kaloriferler yandığı saate mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadığını söyledi. Kirli havayı solumak istemediğini söyleyen Duran, Türkiye\'nin en kirli havasını soluyorum, Koah hastasıyım. Akşam saatlerinde kaloriferler yandığında sokağa da çıkmıyorum ama mecbur kalıyorum bazen. Bu havadan dolayı hasta oldum. Doğalgaz olmadığından dolayı yıllardır bu havayı soluyoruz dedi. Koah hastası Zeki Aykut ise 18 yıldır sigara içmediği halde koah hastalığa yakalandığını söyledi. Ağabeyini de koah hastalığından kaybettiğini söyleyen Aykut, Ben koah ve astım hastası olarak da tedavi görmekteyim. Bu hava kirliliği son zamanlar da hat safhaya ulaştı. Uzunköprü\'de benim gibi çok sayıda koah hastası var. Yetkililer bu derdimize bir çare bulsun. Benim ağabeyim koah hastalığına yakalandığı için hayatını kaybetti. Biz sağlıklı yaşamak istiyoruz dedi. Emekli öğretmen Neşe Topçu da, balkona astığı çamaşırların hava kirliliği nedeniyle kirlendiğini ifade ederek, çamaşırlarını oda içinde kuruttuğunu söyledi. \'SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURABİLİR\' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz 10 Aralıkta günlerde Uzunköprü için \'www.havaizleme.gov.tr\' internet sitesinden yayınladığı, S02 ölçülen hava kalitesi, \'sağlık açısından tehlike oluştura bilir. Nüfusun tamamı etkilenebilir\' notu paylaşıldığı görüldü. Ölçümler son bir haftadır ise \'hassas\' ve \'orta\' şeklinde görülüyor.