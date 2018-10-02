(Görüntülü) Üzüm üreticilerinin 'pekmez' mesaisi

GAZİANTEP?in İslahiye İlçesinde, üzüm üreticileri hasadı tamamladıkları ürünlerinden şimdi de pekmez yapıyor. Altınüzüm, Sulumağara, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 20 mahallede 50 bin dekar alanda üretilen ve Avrupa?ya ihracatı yapılan sofralık üzüm hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan ve \'Antep karası\' olarak tanımlanan üzümler ise pekmezlik olarak ayrıldı. Pekmez yapılmak üzere ayrılan üzümlerin üreticilerin evlerinin bahçesine kurduğu dev kazanlarda kaynatılmasına başlandı. İdilli Mahallesi\'nde pekmez yapımına başlayan Mine ve Hasan Çavdar çifti, tamamlanan pekmezin kilosunun 20-25 liradan satıldığını söyledi. Değirmencik Mahallesi\'nde pekmez üreten Selvi Barak ise yıllardır üzüm hasadının ardından ayırdıkları Antep Karası adını verdikleri üzümden pekmez yaptıklarını belirterek, Pekmez hazırlık sürecinde birçok işlemden geçiyor. Üzüm hasadının yapılması, ezmezi, kaynatması gibi çok zor işlemlerden geçiyor. Saatlerce odun ateşin başında kazanlarda kaynatıyorum. Hazırlarken pekmezin içine özel çıkarılan toprak katıyoruz. Bu toprak bir nevi pekmezin aroması ve mayası olarak kullanılıyor. Organik pekmezi herkesin tatmasını tavsiye ediyoruz dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Kazanlarda pekmez kaynatılması - Pekmezin köpüğünün alınması - Pekmez hazırlayan üreticilerle röp. -Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA) 82 MB