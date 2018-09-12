(Görüntülü) Üzüm işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 32 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı. Yan yatan otobüsün 70 metrelik uçurumun kıyısında durması, olası faciayı önledi.



Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Güneydamlar- Bahadırlar karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Sarıgöl\'ün kırsal Şehdavutlar Mahallesi\'nden aldığı üzüm işçilerini Sarıgöl ovasındaki bir üzüm bağına götüren Efraim Öz (27) yönetimindeki 45 L 4749 plakalı otobüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otobüs, 70 metrelik uçurumun kıyısında durabildi. Aracın uçuruma düşmemesi, olası bir faciayı önledi.



Kazada araç şoförü Öz\'ün de aralarında bulunduğu 32 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi edilen yaralılardan 22\'si taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



