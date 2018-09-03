(Görüntülü) Üzüm festivaline katılanların üzerine maden suyu sıkıldı

Nermin UÇTU- Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali\'nde düzenlenen \'yeşil parti\', eğlenceli anlara sahne oldu. Merve Özbey ve Emre Kınay konserinin ardından konsere katılanların üstüne ise Alaşehir\'in ünlü maden suyu fışkırtıldı. Sırılsıklam olan vatandaşlar ise eğlenceye ara vermedi.



Alaşehir\'de bu yıl ilk kez, Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali düzenlendi. Festival renkli anlara sahne olurken, ilçede coşku zirveye çıktı. 30 Ağustos\'ta start alan festivalin 4\'ncü gününde \'yeşil parti\' düzenlendi. Alaşehir Demokrasi Meydanı\'nda toplanan kalabalık, önce DJ Bora Yemenoğlu\'nun performansıyla eğlendi. Etkinliğe katılanlara, yeşil parti konseptine uygun olması için yeşil tişörtler dağıtıldı. Alanı dolduran Alaşehirliler, şarkılara oynayarak eşlik etti. DJ performansının ardından Emre Kınay ve Merve Özbey sahne aldı. Şarkıcıların seslendirdiği parçalarla Alaşehirliler, coştu.



Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak, konseri vatandaşların bulunduğu alanda izledi. Konserin sonunda sahneye çıkan Başkan Uçak, Emre Kınay ve Merve Özbey\'e teşekkür etti. Ünlü şarkıcılara Alaşehir\'de yetişen üzümlerden hediye eden Uçak, yeşil parti konseptini anlattı. Uçak, \"Yeşil bizim hayatımız, emeğimiz, kaderimiz, üzümümüzdür. Biz bu festivale başlarken bir hayalle yola çıktık. Üzümümüzü, maden suyumuzu ve Alaşehir\'i dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Her şey çok güzel olacak. Yeter ki bizler birlik beraberlik içinde olalım. Üzerimize gelen dış güçler gelsinler, buradaki birlik ve beraberliği görsünler. Alaşehir\'deki mutluluğu, huzuru görsünler\" diye konuştu.



MADEN SUYU FIŞKIRTILDI



Konserin sonunda konser alanının çeşitli noktalarından halkın üstüne maden suyu fışkırtıldı. Hareketli şarkılar eşliğinde maden suyuyla ıslanan Alaşehirliler ara vermeden eğlenmeye devam etti.

