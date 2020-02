(Görüntülü) Uzmanlar uyardı 'Hamsi avı için çok erken, kasım ayı beklenmeli'

Uğur AYDIN TRABZON (DHA) KARADENİZ\'de, av sezonu yaklaşan hamsi için uzmanlar uyarılarda bulundu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karadeniz?in henüz hamsi avı verecek durumda olmadığını açıkladı. Dinçer, Hamsinin avı için şuan çok erken. Bu noktada kasım ayını görmemiz lazım dedi. KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsinin eylül ayı sonu itibariyle Karadeniz\'e girişi yapmaya başladığını belirterek ifade ederek henüz Karadeniz\'in hamsi avı verecek durumda olmadığını söyledi. Hamsinin sürü oluşturup avlanmasının kasım ayında başladığını ifade eden Dinçer, Hamsi göç eden bir balık. Eylül aylarının sonlarına doğru yeni yeni Karadeniz\'e giriş yapmaya başladı. Tabi ki bu özellikle deniz suyu sıcaklığı ve iklim koşullarıyla çok yakından alakalı. Şu an deniz suyu sıcak vaziyette. Hamsinin ticari anlamda yoğunlaşıp, bir araya gelip ekonomik bir sürü oluşturması şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla doğal olarak bu süreç gecikecektir. Av tarihinin ertelenme konusu, balıkçının kendi isteğiyle olacak bir durum değil. Koşulların kendiliğinden oluşması beklenmektedir. Hamsiler sürü oluşturmamışsa, hamsi belli bir büyüklüğe ulaşmamışsa balıkçının zaten avını yapabilmesi mümkün değil. 1 kilometrelik bir ağı çevreliyorsunuz, 40-50 ton balık alacak yerde, 100-200 kilo civarında hamsi çıkarırsanız bu ekonomik olmaz. Balıkçı da bunu yapmaz, gayet iyi biliyorlar. Hamsinin nasıl iyi bir av verebileceği konusunda ise şu anda çok erken. Bu noktada kasım ayını görmemiz lazım dedi. \'HAMSİ İNCE OLDUĞU ZAMAN YENİLMİYOR\' Balıkçılarda hamsi avı sezonunun ertelenmesine sıcak bakıyor. Balıkçı Kemal Can Çakıcı, Bizim içinde en doğrusu hamsinin büyüdükten ve bollaştıktan sonra tutulması. Hamsi ince olduğu zaman yenilmiyor, müşterinin de hoşuna gitmiyor. Daha iyi olur, daha iri olur en iyisi olur. Bir şekilde erken tutmama kararı alınırsa biz de buna uyarız dedi. Hamsi avının 1 ay sonra başlaması konusunda bir karar alınması durumunda kendilerinin de bu karara uyacağını söyleyen Hami Çolak ise Hamsi konusunda uzmanlar doğru düşünüyor. Karadeniz\'de hamsi sezonu zaten 1 ay sonra açılır. Şu an hamsi çıkmıyor. Eğer hamsinin bir ay sonra tutulması noktasında bir karar alınırsa, biz de buna uyarız. Bence de 1 ay sonra tutulursa çok iyi olur diye konuştu.