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(Görüntülü) Uzman çavuşu şehit eden 2 PKK'lı terörist öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesi kırsalında, 24 Mayıs tarihinde açılan ateşle yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam'ı şehit eden 2 PKK'lı terörist, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda öl

18 Haziran 2018 15:37

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hani ilçesi kırsalında, 24 Mayıs tarihinde açılan ateşle yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam\'ı şehit eden 2 PKK\'lı terörist, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı köyü Kılareş komu yakınlarında dün akşam düzenlenen ve 2 PKK\'lı teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi: \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Hani ilçesi Yukarıturalı köyü Kılareş Komu mülki sınırları içerisinde 17 Haziran 2018 Pazar günü saat 23.00\'dan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 24 Mayıs 2018 Perşembe günü yaralanmayı müteakip, 09 Haziran 2018 tarihinde şehit olan J.Uzm.Çvş. Uğur Sağlam\'ın faili 2 terörist, 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Rotetatar, 1 tabanca, 3 anti-tank roketatar mühimmatı, 1 el bombası, 1 gece görüş dürbünü, 1 araç telsizi, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği kumandası, 1 el yapımı patlayıcı pil bloğu ve kablosu, 1 sırt çantası, 1 şemsiye, 1 ses kayıt cihazı, 1 çizim kalemi ve 1 not defteri ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombası ile anti- tank roketatar mühimmatı patlayıcı madde imha timince yerinde imha edilmiştir.\"

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