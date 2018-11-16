(Görüntülü) Üzerine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden parasını çaldılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, camide abdest alan kişinin kıyafetine çamur bulaştırıp, temizleme bahanesiyle cebinden 8 bin lirasını çalan M.C.Ö. (58), A.U. (56) ve S.Y. (33) yakalandı.



Olay, 5 Kasım\'da, Borazanlar Mahallesi\'nde bulunan Bilali Habeşi Camii\'nde meydana geldi. Caminin bahçesindeki şadırvanda abdest alan G.O.\'nun yanına yaklaşan M.C.Ö., A.U. ve S.Y., kıyafetine çamur sürdü. Yanlışlıkla olmuş gibi yapan şüpheliler, G.O.\'nun üzerini temizlemek istedi. M.C.Ö., dikkati dağıtılan G.O.\'nun cebindeki 8 bin lirayı çaldı. G.O.\'nun, parayı tarım makinesi almak için cebinde tuttuğu öğrenildi. Olayın ardından caminin güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, kimlikleri tespiti yapıldı.



Kentten ayrıldığı belirlenen M.C.Ö., A.U. ve S.Y.\'nin dün yeniden Bolu\'ya geldiği saptandı. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettiği 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan M.C.Ö.\'nün \'yankesicilik\' suçundan 10, A.U.\'nun 7, S.Y.\'nin de 4 suç kaydı olduğu belirtildi. \'Pislikçilik\' adı verilen yöntemle yankesicilik yapan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.