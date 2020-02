(Görüntülü) Uzaklaştırma kararı aldıran eşini eve kilitleyip bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da Mustafa Gazi K. (56), uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sibel İşler K.\'yi (50) eve kilitleyip, bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi. Ardından binaya yönelen Mustafa Gazi K., müdahaleye koşan komşularını görünce paniğe kapılıp kaçtı. Kafeteryanın kullanılmaz hale geldiği olayın ardından Mustafa Gazi K. gözaltına alındı.



Olay, bugün saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Sibel İşler K.\'nın, şiddet ve geçimsizlik nedeniyle şikayetçi olduğu 1,5 yıllık eşi Mustafa Gazi K. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Mustafa Gazi K., bu sabah bahçesinde ailenin işlettiği bir kafeterya bulunan iki katlı eve geldi. Önce eşi ve annesi Nevir Dinç\'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapısını kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzin dökerek ateşe verdi.



Mustafa Gazi K., bu kez de eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.\'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K. komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşularının yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Kafeteryada maddi hasar oluşurken, jandarma kaçan Mustafa Gazi K.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.



\'HORTUMLARI BAĞLAYIP, SUYU KAPATMIŞ\'



Mustafa Gazi K.\'nin sorgusunun sürüdüğü, öfkelendiğini ve pişman olmadığını ifade ettiği kaydedildi.



Yaşadığı korku dolu olayı anlatan, Sibel İşler K., \"Geçimsizlik yüzünden ayrılalım dedim. Bu yüzden tartıştık. Annemle beni, \'Sizi öldürüp buraya gömeceğim\' dedi. Ben de jandarmaya giderek can güvenliğimin olmadığını söyledim, şikayetçi oldum ve 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Akşamında da ertesi gün için evden ayrılmasını söyledim. Gece uyuduk. Sabaha karşı komşularım çığlık atmaya başladı. Pencereden baktım, işyerim yanıyordu. Kapıyı açarak dışarı çıkmak istedik. Kapının kollarını sökmüş açamadık. Komşular kapıyı kırarak açtı. Komşular olmasa bizi de yakacaktı. Alevleri söndürmeyelim diye hortumları bağlamış, suyu kapatmış\" dedi.



Eşinin kendisine kredi çektirdiğini, annesinin kredi kartlarını da kullandığını belirten Sibel İşler K., \"Yaklaşık 300 bin lira borca soktu. Beni işçi gibi çalıştırdı, her şeyimi mahvetti. Yangında zararım da 50 bin lira. Ürettiğim salça ve reçellerin yanı sıra diğer ürünlerin de bulunduğu buzdolaplarının fişlerini sökmüş, hepsi bozuldu. Maddi manevi zarar verdi. Şimdi ise can güvenliğim yok\" diye konuştu.