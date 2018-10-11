(Görüntülü) Uyuyan adamın cep telefonunu çaldı

Uyuyan adamın cep telefonunu çaldı ADANA\'da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. (29) işyeri sahibinin uyuduğunun görünce, masa üzerindeki cep telefonunu çaldı. Olay, Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçudan çok sayıda sabıkası bulunan Bayram T. işyerine geldi. İçeriyi kontrol eden şüpheli Mustafa U.\'nun uyuduğunu görünce masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Uyandığında cep telefonunun yerinde olmadığını gören Mustafa U. güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, hırsızlık olayını fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Bayram T.\'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunun ardından çıkarılığı mahkemece tutuklandı. Görüntü Dökümü ------------------------ - Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüleri - Hırsızın telefonu çalma anı - hırsızın emniyetten çıkarılması SÜRE01\'30 BOYUT167 MB HaberÇağlar ÖZTÜRKKameraEser PAZARBAŞIADANA,(DHA) (Tür: Yurt)