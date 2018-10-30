(Görüntülü) Uyuşturucuya karşı tiyatroyla mücadele veriyorlar

Damla GÖL/ADANA, (DHA)- ADANA Devlet Tiyatrosu (ADT) \'Yarınlara Geç Kalmadan\' oyunu ile madde bağımlılığına karşı mücadele veriyor. \'Yarınlara Geç Kalmadan\'ı izleyicileriyle buluşturan ADT sanatçılarından Gökhan Doğan, özellikle gençleri aileleri ile oyuna beklediklerini söyledi. Oyunun daha önce uyuşturucu ile mücadele kapsamında oynadıklarını belirten Doğan, \"Bu oyun 2013- 2014 yıllarında uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlattığımız bir proje. Amacımız toplumda giderek tehlikeli boyutlara ulaşmış olan madde bağımlılığıyla ilgili bir farkındalık yaratmak\" dedi. Seyircinin sahnede gördükleri ile aydınlanacağına olan inançlarının daima yüksek olduğunu belirten Doğan şöyle devam etti: \"Biz hayata bir ayna tutuyoruz. Seyirci de bu sayede bir empati kurabiliyor ve empati kurduğunda, \'Evet bu benimde başıma gelmişti, demek ki böyle de davranılabiliyormuş ya da burada dikkat etmem gerekiyormuş\' gibi çıkarımlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bizde bu hedefe ulaşmak adına tiyatronun gücünü bildiğimiz için bu sosyal projeyi tiyatro sahnesinde hayata geçirmek istedik. Bu projeyi çalışırken sadece Devlet Tiyatrosu\'nun kendi bünyesi içinde çalıştığımız bir oyun olarak değerlendirmeyip, hedef kitle karşısına çıktığımızda daha bilinçli, daha doğru, hatasız bir oyunla çıkabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hatta Narkotik Şube\'den ve AMATEM\'den bilgiler aldık. Tüm Adana halkını özellikle de gençleri aileleri ile birlikte oyuna davet ediyoruz\" dedi.