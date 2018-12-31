(Görüntülü) Uyuşturucu sevkiyatı jandarmaya takıldı

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) YILBAŞI nedeniyle Karaman\'dan Alanya\'ya satmak için uyuşturucu götürdüğü belirtilen B.S., Manavgat\'taki yol kontrol noktasında jandarma tarafından yakalandı. Manavgat\'ın Hacıobası Mahallesi yakınlarında jandarma ve polis tarafından oluşturulan müşterek yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sırasında şüpheli davranışlar sergileyen B.S.\'nin yapılan üst aramasında satışa hazır durumda 30 gram esrar ve 4 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, mesajlarda yılbaşı nedeniyle Alanya\'dan bazı kişilerden aldığı uyuşturucu siparişinin teslimatını yapmaya gittiği belirlendi. Cep telefonunda yapılan ayrıntılı incelemede B.S.\'nin daha önce defalarca Alanya\'ya satmak amacıyla uyuşturucu götürdüğü tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli B.S., \'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti\' ve \'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\' suçlarından savcılığa gönderildi. B.S. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.