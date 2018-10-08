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(Görüntülü) Uyuşturucu satıcısı sevgililere operasyon

Uyuşturucu satıcısı sevgililere operasyon KARAMAN'da polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F

08 Ekim 2018 20:42

Uyuşturucu satıcısı sevgililere operasyon KARAMAN\'da polis tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen F.U., tutuklandığı sevgilisi N.B. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çiftin evinde yapılan aramada 900 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri F.U. ile N.B. isimli kadının kentte uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine polis, sevgili olan F.U. ve N.B.\'nin birlikte yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda sevgili çift gözaltına alınırken evde ise 900 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen F.U., tutuklandı, N.B. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü ----------------------- - Sevgililerin adliyeye getirilmesi - Genel ve detay Haber- Kamera Muammer ŞEN KARAMAN (DHA)

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