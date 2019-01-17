T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 6 gözaltı

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ ve İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 'şafak' vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi

17 Ocak 2019 14:09

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ ve İzmir\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik \'şafak\' vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda polis, bazı evlere çelik kapıları koçbaşlarıyla kırarak girebildi. Bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli delillerin elde edilmesinin ardından da geçtiğimiz Salı günü Denizli ve İzmir\'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, çelik kapıları koçbaşlarıyla kırılarak, girilebildi. Özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde arama yapıldı. Aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 990 gram esrar, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1400 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDeniz TOKATDENİZLİ DHADENİZLİBirDenizliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleYeterliSalıHarekat PolislerininAramalardaTL
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24