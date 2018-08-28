(Görüntülü) Uyuşturucu parası temini için Suriyelileri gaspetmişler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kağıt toplayıcılığı yapan 4 Suriyelinin paraları ile cep telefonlarını av tüfeğiyle tehdit ederek, gasbeden M.B. ve A.B. gözaltına alındı. İkilinin, Suriyelileri uyuşturucu alabilmek için gasbettikleri ortaya çıktı. M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 25 Ağustos günü sabah saatlerinde, Kızılarık Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı 2 kişi, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu Yahya Hüseyin, Cemal Ramadan, Mahmut El Ahmet ve Fehed El Hıdır\'ın oturduğu eve geldi. 4 Suriyeliyi silahla tehdit eden 2 kişi, 2 cep telefonu ve 150 lirayı gasbedip, kaçtı. Yahya Hüseyin, peşlerinden koşup, takip ettiği gaspçılar tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Hüseyin\'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği M.B. ve A.B.\'yi gözaltına aldı. Gaspçıların, cep telefonlarından birini sattığı, diğerini de kargoyla başka kente gönderdiği tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve uyuşturucu temin etmek amacıyla Suriyelileri gasbettiklerini söyleyen M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.