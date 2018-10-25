(Görüntülü) Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını (ek görüntüyle)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 225 kilogram toz halde uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu hapları üretmek için Zekeriyaköy\'de bir villayı kiraladıkları öğrenildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda\'dan kaçak yollarla getirtildiğini belirlediği toz haldeki maddenin uyuşturucu hapa dönüştürerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 1 MİLYON 200 BİN HAP ÜRETİLEBİLİRDİ Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları üreteceği Sarıyer, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Fatih\'te çeşitli adreslere baskın yaptı. Narkotik polislerinin Zekariyaköy\'deki aylık kirası 12 bin lira olan ve 1 yıllık kirası peşin ödenen villanın da arasında bulunduğu adreslere yaptığı baskınlarda, piyasa değeri 24 milyon lira olan, 1 milyon 200 bin ecstasy hap üretebilecek 225 kilogram toz halde hammadde, hap üretmek için kullanılan çeşitli makineler, kalıplar ile 2 tabanca ve \'Uzi\' olarak bilinen bir otomatik silah ele geçirildi. VİLLAYI KİRALAYAN ŞÜPHELİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 8 KİŞİ GÖZALTINDA Operasyon kapsamında aralarında villayı kiralayan O.Y., M.Ç., Ş.C., H.B., R.B., O.T., S.B. ve O.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri şüpheli O.Y.\'nin bir araçla villanın kapısına geldiği sırada baskın düzenleyerek gözaltına alması görüntülere yansıdı. Ekiplerin, villada yaptıkları aramalar da görüntülendi. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR Gözaltına alınan 8 kişinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.