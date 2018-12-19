(Görüntülü) Uysal: Belediyecilikte önemli olan hizmetlerin sürdürülebilmesi

İSTANBUL, (DHA) -MARMARA Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi, teknoloji dünyası ile yerel yönetimleri aynı çatı altında buluşturdu. Zirvede konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son dönemde artan siber saldırılara dikkat çekerek, “Sorun sadece güvenlik değil, hizmetlerin sürdürülebilirliği de önem taşıyor\" dedi. Marmara Belediyeler Birliği Şehir Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi tarafından düzenlenen Akıllı Belediyecilik Zirvesi başladı. 2 gün sürecek programın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, toplu taşıma araçlarındaki kameralardan örnek verdi. Uysal, “Görüntüye giren vatandaşların hukuklarını muhafaza etme ve onları siber saldırılardan koruma yollarını aramak önemli bir sorun. Mesele belediyecilik ve kamu adına yaptığımız hizmetlerin devamı, sürdürülebilirliği, hayatiyeti açısından da önem taşıyor\" diye konuştu. \"KUTUCUKLAR İÇİNDE DÜŞÜNME BİÇİMİ FİNANS DÜNYASINI ALTÜST EDİYOR\" Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı da günlük hayatta kutucuklar içerisinde düşünme alışkanlıklarının günümüzde artık bir tarafa bırakıldığına dikkat çekerek, “Finans dünyasını altüst ediyor. Blok zincirlerinden bahsediyoruz. Bunlar da hukuku oldukça gereceğe benziyor. Farklı şirketlerden bahsediyoruz. Bunlar alışkanlıklarımızın dışında farklı paylaşımcı ekonomiyi tetikleyen konular. Bütün bunları biz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Zirvenin ilk günündeki oturumlarda dijital dönüşüm çağında akıllı şehir kurmak, şehir yönetiminde siber güvenlik, kişisel verilerin yönetiminde sorumluluklar, riskler ve şehir için yerli ve milli çözümler konuları masaya yatırıldı. Yarın ise yerel yönetimler, akademi, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörden konularında uzman kişilerin katılımıyla tematik çalıştaylar gerçekleştirilecek.