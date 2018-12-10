(Görüntülü) Uygur Türklerine zulmü protesto için yürüyorlar

Hasan POLAT KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- DOĞU Türkistan\'da Uygur Türklerine uygulanan baskıyı protesto etmek için 1 Aralık\'ta İstanbul\'dan yola çıkan Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar, yürüyüşün 8\'inci gününde Ankara\'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. Erkin ve Zülfikar adlı iki Uygur arkadaş, Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini belirttiler. Doğu Türkistan\'da Çin zulmüne uğrayan Uygur Türklerinin yaşadıkları dramı protesto edip, dünya kamuoyuna duyurmak isteyen Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ile Ali Zülfikar, geceyi Kahramankazan ilçesinde geçirip, gündüz de şehitliği ziyaret ettiler. İç güvenlik operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin kabirlerini ziyaret eden Erkin ve Zülfikar, Kur?an okuyup dua ettiler. Erşidin Erkin ile Ali Zülfikar\'ın protesto yürüyüşüne Bolu?dan katılan iki kişi daha eşlik ediyor. Ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile yürüyen protestocu gençlerin bugün Ankara kent merkezine ulaşmaları bekleniyor. CUMHURBAŞKANI\'NIN ELİNİ ÖPEREK UYGUR HALKININ SELAMLARINI İLETMEK İSTİYORLAR Erşidin Erkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin Devletinin Doğu Türkistan\'da yaşayan Müslümanlara zulmettiğini hatırlatarak, kendisinin de hafızlık eğitimi aldığı Pakistan dönüşünde Çin polisi tarafından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kaldığını söyledi. Erkin, Çin\'de özellikle Uygur kardeşlerimiz çeşitli baskılara maruz kalıyor. Ben de onların sesi olmak ve bu zulmü Türk halkına anlatarak bir farkındalık oluşturmak için yürüyorum?? dedi. Erkin, Ankara?da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, elini öperek Uygur halkının selam ve sevgilerini iletmek istediklerini söyledi. \'DOĞU TÜRKİSTAN\'DAKİ ZULMUN ANCAK 3\'TE BİRİ DIŞ DÜNYAYA YANSIYOR\' Doğu Türkistan\'daki zulmün ancak 3\'te birinin dış dünyaya yansıdığına dikkati çeken Erkin açıklamasının devamında, Uygur halkı yıllardır Çin zulmüne sayısız şehit verdi, vermeye de devam ediyor. Kahramankazan da 15 Temmuz?da şehitler verdi. Biz Türkiye\'yi anlıyor ve acısını paylaşıyoruz. Doğu Türkistan?da büyük acılar yaşanıyor. Eğer ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilirsek halkımızın yaşadığı acıları kendisine iletip yardım isteyeceğiz diye konuştu. Uygurların yaşadığı bölgede dini sembollerle ay-yıldız ile 4 kişinin birlikte yan yana yürümesinin yasak olduğuna dikkati çeken Erşidin Erkin, Sakallıysanız otobüs, camiler ve ibadet yasak. Kardeş aile projesi adı altında her Uygur evine bir Çinli yerleştiriyorlar. Bu kişi evin reisi gibi davranıp, her istediğini yapıyor. Ayaklarını yıkatıp, karılarımıza kızlarımıza sarkıyor. Sonra da devlete rapor veriyor. Bir çocuktan fazlası yasak. Tespit edildiğinde kadınlarımıza narkozsuz kürtaj yapıyorlar dedi.