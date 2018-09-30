(Görüntülü) Usta oyuncu Kemal İnci, İzmir'de öldü (2)

\'BU KANSERİ DE YENDİM\' DEMİŞ



İzmir\'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal İnci\'nin yeğeni Murat İnci, amcasının kısa süre önce kanseri yendiğini ve ani ölümü nedeniyle çok üzüldüklerini söyledi. Yaklaşık 25 yıldır Ürkmez\'de oturan Kemal İnci\'nin Karşıyaka\'dan 15 gün önce ev aldığını ve daha eşyalarını tam olarak yerleştiremediğini kaydeden Murat İnci, amcasının \'Yeşilçam\'ın Anıları 2\' kitabını çıkarmak için hazırlık yaptığını söyledi.



Cenazenin yarın defnedileceğini belirten İnci, \"Amcam 25 yıldır Ürkmez\'deki Orhanlı köyünde oturuyordu. Bahçe işleri ağır gelmeye başladığı için 15 gün önce Karşıyaka\'da ev almıştı. Ege Üniversitesi\'nde lenf kanseri nedeniyle kemoterapi görüyordu. Kısa süre önce de sonuçları iyi çıkınca \'Bu kanseri de yendim\' deyip, kutlamıştık. Her şey iyiydi, sonuçları çok iyiydi. Bu sabah uyurken kalp krizi geçirip vefat ettiğini duyduk. Şaka gibi yani çok üzüldük. Ben haftanın 3- 4 günü gelirdim yanına. Uykuda kalp krizi geçirmiş. Buraya yeni taşınmasına rağmen çok iyi komşulara sahipti. Bu eve de yeni taşınmıştı, yaşamaya ömrü yetmedi. Babam Bilal İnci gibi amcam Kemal İnci de Türk sinemasının başlangıcıdır. Türk sineması için de çok büyük kayıp. En son vücudu kaldırmadığı için yazarlıkla uğraşıyordu. Milletine öyle faydalı olmak istiyordu. \'Yeşilçam\'ın Anıları\' kitabının 2\'ncisini çıkaracaktı, zamanı yetmedi\" dedi.



Amcasının özel vasiyeti olmadığını söyleyen Murat İnci, kendisinin nerede ölürse oraya gömülmek istediğini ve bunun için de cenazenin İzmir\'de toprağa verileceğini belirtti.