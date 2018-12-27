(Görüntülü) Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - ÜSKÜDAR\'da evlerin altından tünel geçtiğini fark edenler durumu yetkililere haber verdi. 400 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen tünelin diğer ucu inşaatı devam eden bir yurda çıkarken ekipler yaptıkları inceleme sonrasında tüneli kapattı.



Olay Bahçelievler Mahallesi Alibey sokakta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan bir kişinin aracının arka tekeri bir çukura girdi



Komşularının yardımıyla aracını kurtaran mahalle sakini evlerinin altından geçen bir tünel olduğunu anladı. Tüneli fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve belediye ekipleri açılan tünel ve çevresinde araştırma başlattı.



Yetkililerin yaptığı araştırma sonucu açılan tünelin diğer ucunun inşaatı devam eden bir yurda çıktığı anlaşıldı. Mahalleliyi tedirgin eden yaklaşık 400 metrelik tünel görevliler tarafından kapatıldı.



Sezgin Çakmak, \"Ufak bir göçük oldu, araba düştü. Baktığımızda iki tane tünel çıktı. Araştırma sonrasında yurda kaçak bir şekilde atık su gideri döşemişler. Evlerin altından geçen borular yüzünden evimi su basıyor. Borular kapandı ama ağızları hâlâ açık duruyor\" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, \"Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Tünel açmışlar, çoluk çocuk içeri giriyordu\" diye konuştu



Polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.