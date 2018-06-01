(Görüntülü )ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI BOŞ BİNADA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Üsküdar\'da iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangın, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi çıkmaz sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada çıktı. Binanın çatı katında başlayan yangın binayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının diğer binalara sirayet edebileceğini göz önüne alarak takviye ekipler istedi. Yangına Üsküdar, Ümraniye ve Çengelköy ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.