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(Görüntülü) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı (2)

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL(DHA)-ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

01 Ocak 2019 14:39

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL(DHA)-ÜSKÜDAR\'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

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