T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Üsküdar Kaymakamı'ndan öğretmene okulda silahlı saldırı açıklaması

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

07 Kasım 2018 21:41

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR\'da bir öğretmen okulda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaşanan olayla ilgili Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek açıklama yaptı. Demiryürek açıklamasında, “Bugün 15.45 sularında cereyan ediyor olay. Okulumuzda yaşanıyor. Bizim çok sakin bir okulumuz. Öğretmenimizin herhangi bir hayati tehlikesi yok. En büyük sevincimiz o. Bütün tetkikleri yapıldı. Kontrol amaçlı bu gece tutulacak. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Olayın oluş tarzı konusunda da daha sonra valiliğimiz kapsamlı bir açıklama yapacak. Saldırganı bulma çalışmalarımız devam ediyor.\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİGamzeYaşananKaymakamı Murat Sefa DemiryürekDemiryürekOkulumuzdaBizimEnBütünKontrolHerhangiOlayınSaldırganı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24