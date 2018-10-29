(Görüntülü) Uşak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Feyzi DAVULCU UŞAK,(DHA) EGE Bölgesi\'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi\'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege\'de coşkuyla kutlandı. Uşak\'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kutlamaların adresi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı oldu. Öncesinde Uşak Valisi Salim Demir\'in makamında, tebrikleri kabulüyle program başladı. Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'ndaki törene geçildi. Kent protokolünün dışında sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir topluluk, törene ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Demir konuşma yaptı. Program öğrencilerin halk oyunu gösterileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, şiirlerin okunması ve geit töreni ile sona erdi.