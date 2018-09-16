(Görüntülü) Ürkmezgil: "Hakemlerin maça tesirini bir hayli fazla gördüm"

\"Taraftarımızın kibarca bir yaklaşımı oldu\"





Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Hakemlerin maça tesir ettiğini söyleyen Ürkmezgil, \"Ligde kolay maç yok. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz ama basık, rutubetli ve ağır bir hava vardı. Saha zemini tam düzelmedi. Yine de netice olarak ve takımın diriliği olarak bakarsak güzel bir sonuç. Fakat hakemlerin maça tesirini bir hayli fazla gördüm. Sonuç olarak galibiz. Mücadeleci bir oyun ortaya koyduk. Galibiyet, her zaman galibiyettir\" diye konuştu.



\"TARAFTARIMIZIN KİBARCA BİR YAKLAŞIMI OLDU\"



Taraftarın maç içerisinde yaptığı, \"Yönetim uyuma Beşiktaş\'a sahip çık\" tezahüratı ile ilgili de konuşan Ürkmezgil, \"Yapılan tezahüratlar taraftarımızın kibarca bir yaklaşımı oldu. Hakeme küfür eden stat olmaktansa yönetimle bu işi hallettiler. Ben başka bir anlam bulamıyorum. Başka bir kontak da kuramıyorum. Gerçekten oradaki sarı kart çok absürt. Temas yok, faul yok. Dolayısıyla bu manada taraftarın espritüel tavrının başka bir anlamı yok\" ifadelerini kullandı.