(Görüntülü) Ürettikleri 'bandırma' ve yöresel ürünleri satmak istiyorlar

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya)(DHA)- KONYA\'nın Halkapınar ilçesinde Toros Dağları\'nın eteklerindeki Osman Köseli Mahallesi sakinleri, cevizleri un ve nişasta katarak kazanlarda kaynattıkları üzüm şırasına bandırarak yaptıkları \'bandırma\' ve diğer yöresel ürünleri satmakta zorlandıklarını belirterek yardım istedi.



Toros Dağları eteklerinde yaklaşık 1400 rakımdaki Osman Köseli Mahallesi\'nde oturanlar, kar yağdıktan sonra ilçe merkezine ulaşım sıkıntısı yaşadıkları için kışlık yiyeceklerini kendi hazırlıyor. Tarla ve bahçelerinde ürettikleri sebzeleri kurutup kışlık yapan mahalleli, kuruyemiş olarak hazırladığı ürünlerin de bir kısmını satıyor. Bölgede cevizlerin un ve nişasta katılarak kazanlarda kaynatılan üzüm şırasına bandırılıp, çıkarılmasıyla \'bandırma\' üretiliyor. Başka illerde cevizli sucuk ve orcik adı verilen bandırma, kilosu 45 ila 50 liraya satılıyor.



Mahalle sakinlerinden Bülent Şengül, ürünlerini satmakta zorlandıklarını belirtti. Üretilen yöresel ürünlerin ailelerin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Şengül, şöyle konuştu:



\'\'Köyümüz Toros Dağları\'nın eteklerine yaklaşık 1400 rakımlı bölgededir. Kar yağdığında köyümüzde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Neredeyse 6 ay şehir ve ilçeyle bağlantımız kesiliyor. O yüzdende burada yaşan vatandaşlar tarla ve bahçesinde yetiştirdiği sebze kurutulup kışlık yiyecek olarak kilerinde muhafaza ediyor. Yine doğal olarak pekmez, bandırma, köfter kavurga gibi yiyecekler hazırlıyoruz. Ancak başta bandırma olmak üzere, cevizimizi, pekmezimizi, vişne ve kirazlarımızı satmakta zorlanıyoruz. Bandırmayı 45 ila 50 liraya, cevizimizi 15 liraya satamıyoruz. Çünkü ithal ceviz alıp 10 liraya satıyorlar. Pekmezin kilosunu 15 ila 20 deyince satamıyoruz. Fabrikasyon pekmezi getirip 8 liraya satıyorlar Organik olarak ürettiğimiz bu ürünleri satmak için devlet desteğine ihtiyacımız var. Kooperatif kurulup ülke genelinde satış yapabiliriz. Özellikle bandırma son yıllarda kış aylarda sofraları süsleyen çerezler arasında yer aldı. İnsanlar internetten bakıp merak edip satın almak istiyor ama kooperatif olmayınca yaygın bir şekilde satamıyoruz.\'\'