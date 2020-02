(Görüntülü) 'Üretici fındığını piyasaya kontrollü sürsün'

Aleyna BAYRAM -Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - KARADENİZ Bölgesi\'nin önemli gelir kaynağı fındıkta hasat sezonu biterken, gözler Toprak Mahsulleri Ofisi\'nce (TMO) açıklanacak fındık fiyatına çevrildi. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, \"Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün, emanete vermesin. Üretici, bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz\" dedi. Karadeniz\'de, Türkiye\'nin 2017- 2018 sezonunda ihracatından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde ettiği fındıkta hasat dönemi sona ererken, TMO tarafından açıklanacak fiyat bekleniyor. Üreticiler, fındığı elinde bekletirken, fiyatın bugüne kadar açıklanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtti. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık fiyatını üreticinin belirlediğini belirterek, TMO\'dan fındık fiyatı açıklaması beklemenin yersiz olduğunu savundu. Arsantürk, \"Üretici fındığını kontrollü bir şekilde piyasaya sürsün, emanete vermesin. Üretici, bizi dinlerse fındık fiyatında mağduriyet yaşamaz\" diye konuştu. \'ÜRETİCİ FINDIĞINI İSTEDİĞİ FİYATA SATACAK\' Fındık rekoltesine dikkat çeken Arslantürk, ilerleyen süreçte fındık fiyatlarının artacağını kaydederek, \"Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat açıklamasına gerek yok. TMO’nun sadece biz gerekli altyapı hazırlığını tamamladık ve gerektiğinde piyasada olacağız demesi de yeterli olur. Bu yıl rekoltenin az olması zaman içerisinde fiyatların daha iyi bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Bizim dışımızda fındık üretimi yapan ülkelerde de fiyatlar oluştu. Oradaki fiyatlar da hemen hemen buradaki fiyatlarla aynı. Bu yıl üretici fındığını istediği fiyattan satacak gibi görünüyor\" dedi. \'EMANETE ÜRÜNÜNÜ VERMEMELİ\' Üreticinin fındığını piyasaya kontrollü indirmesi gerektiğini savunan Arslantürk, \"Ağustos sonu itibari ile toplam ürünün yüzde 15’i piyasaya indi. Eylül ayı içerisinde de toplam ürünün % 45-50’sinin piyasaya ineceğini düşünüyoruz. Üretici kesinlikle emanete ürününü vermemeli. Eğer üretici ihtiyacı kadarını piyasaya indirirse fındıktan istediği geliri elde edebilir\" diye konuştu. ÜRETİCİ, FİYATI BEKLİYOR TMO’nun fiyat açıklamasını beklediklerini kaydeden fındık üreticisi Saniye Kol ise \"Herkes çalışıp aybaşı aylığını alır. Bende o da yok. Sadece fındığım var. Çoluk çocuk okula gidecek. İhtiyaçlarımız var. Geçen yıl fındık boşa gitti. Devletimizden iyi bir fiyat bekliyoruz. Fındık iyi fiyat etmezse bizde fındıklarımızı satamayız. Bir an önce fındık fiyatının açıklanmasını bekliyoruz. Yoksa fındığı çoluk çocuğa oyuncak ederiz\" diye konuştu. \'FINDIKLARIMIZI SATAMIYORUZ\' Zararına fındık topladıklarını dile getiren üretici Zinnet Kol da \"Fındıklarımızın bazıları dal da bazıları yerde çürüdü. Fındıklarımızı satamıyoruz. Allah aşkına, devlet fındığa bir fiyat versin de biz de kurtulalım bu sıkıntıdan. Geçen yıl fındıkları neredeyse bedava verdik. Bekle bekle, en son millet 5 liraya fındığını sattı; yazıktır, günahtır\" dedi. \'ÜRETİCİ FINDIĞINI ELİNDE SAKLASIN\' Üreticinin fındığını emanete vermemesi gerektiğini vurgulayan fındık tüccarı Osman Sofuoğlu ise \"TMO’dan hiçbir zaman fiyat beklemesine de gerek yok. Üretici kendi fındığını elinde tuttuğu zaman zaten serbest piyasada fiyatlar ister istemez yükselecek. Ama üretici her zaman bir an önce ürünümü elden çıkarayım, diyor; esnafa teslim edeyim, diyor. Daha sonra devletten medet umuyor. Üretici ürününü elinde saklaması gerekiyor ki fındık para etsin\" diye konuştu.