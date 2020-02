(Görüntülü) Üretici fındığı ilkel teleferikle taşıyor

Nedim KOVAN ORDU, (DHA) KARADENİZ\'de dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, vadiler üzerine kurulan ilkel teleferikle harmana taşınıyor. Giresun ve Ordu\'da 29 Temmuz günü başlayan fındık hasadı halen devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde dik ve yamaç arazilerde toplanan fındıklar, bazı üreticilerin kilometrelerce uzunluktaki vadiler üzerine kurduğu yüzlerce ilkel teleferiklerle taşınıyor. Turnasuyu Vadisi üzerinde Gerce Mahallesi\'nde, kendisi gibi fındık üreticisi olan komşusunun kurduğu ilkel teleferik sistemiyle fındığını taşıyan İsmail Özbucak, bu sistemle taşıma maliyetini azalttığını söyledi. Bahçesinin yüksek rakımlı köyde bulunması ve bahçede araç yolunun olmaması nedeniyle, insan gücüyle sırtta bir araya taşınan fındık çuvallarının daha sonra teleferik sistemiyle vadi üzerinden karşıdan karşıya taşıdıklarını belirten Özbucak Bahçelerimizde maliyet oldukça yüksek. Gübresi, ilacı, bakımı, taşıması, patozlanması fındığın her şeyi pahalı. Arazi yapısı engebeli olunca maliyette haliyle fazla çıkıyor. Yevmiye ücretleri 80 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Fındığı toplatıyoruz, bahçede yol yok, katır yok. Teleferik için malzemeler aldık, onunda maliyetleri var. Bahçeden çuvalla taşımadaki 1 günlük işi teleferikle 1 saatte yapıyoruz. Fakat bunda da aksamalar oluyor, o da öyle kolay olmuyor. Makara sisteminde aksama olursa 1 saatlik iş bir günde ancak bitiyor. Teleferiğin olduğu yere sırtta yada katırla fındık çuvalları taşınıyor, sonra teleferikle vadi, ırmak üzerinden karşıdan karşıya taşınıyor. Sonra arabaya yükleyip harmana götürüyoruz. Harmanda patozlayıp kurutuyoruz. Teleferikle taşıma işinde de 4 kişi çalışıyor dedi. FINDIK FİYATI 15 TL\'NİN ÜZERİNDE AÇIKLANMALI Fındık fiyatının 15 TL\'nin üzerinde açıklanması gerektiğini, altında açıklanacak fiyatında üreticiyi zarar ettireceğini iddia eden Özbucak, Fındık özellikle yükseklerde çok maliyetli. Bu arazilerden de ne kadar maliyetli olduğu zaten görünüyor. 15 TL\'nin altında satılması halinde üretici boşuna çalışmış olur. Teleferikle taşımak için bile 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi çuvalları karşıdan yüklüyor, 2 kişide varış noktasında o çuvalları alıyor. Her şey maliyet, işçi ücretleride yüksek, ancak her istenildiği anda işçide bulunmuyor. TMO\'dan iyi bir fiyat bekliyoruz. Bakalım ne olacak şeklinde konuştu. FINDIK SERBEST PİYASADA 11.50 TL Öte yandan bu yıl Ordu\'da tahmini 200 bin ton fındık rekoltesi beklenirken, geçen hafta 6 ilçede sel felaketinin olması nedeniyle rekoltenin yüzde 30 azalacağı belirtildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından henüz fındık taban fiyatı açıklanmazken, serbest piyasada ise fındık 11.50 TL\'den işlem görüyor.