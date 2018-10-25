(Görüntülü) Üremeyen kuşlardan 'cam tüp' yöntemiyle yavru alıyor

ANTALYA\'da ziraat mühendisi Hakan Demir (35), hobi olarak beslediği muhabbet kuşlarından üremeyenleri \'cam tüp\' yöntemiyle yavrulatıyor. Bir ucunu ağzına aldığı cam tüpe erkek kuşun spermini çeken Demir, tüpten üfleyerek spermi dişi kuşa aktarıyor. Ziraat mühendisi Hakan Demir, 25 yıl önce hobi olarak muhabbet kuşu beslemeye başladı. Bir çift kuş alan Demir\'in hobisi kısa sürede tutkuya dönüştü. Kuşlarıyla duygusal bağ kuran ve sürekli onlarla vakit geçiren Demir, bir süre sonra lise eğitimi için Bursa Işıklar Askeri Lisesi\'ni kazandı. Bursa\'ya gidip liseye başlayan Demir, kuşlarından ayrı kalamadığı gerekçesiyle okuldan ayrıldı. KUŞLARI İÇİN DUBLEKS EV SATIN ALDI Yeniden çok programlı bir liseye kayıt yaptıran Demir, lise eğitiminin ardından üniversiteyi kazanıp bitirdikten sonra ziraat mühendisi oldu. Üniversite eğitimi süresince de hobisini devam ettiren Demir, profesyonel iş hayatına başlamasının ardından hobisinin sınırlarını geliştirdi. Dubleks ev satın alan Hakan Demir, evinin ikinci katını en çok sevdiği ve özel türlerden oluşan muhabbet kuşlarına ayırdı. Her sabah erkenden uyanıp kuşlarıyla tek tek ilgilenen Demir, çok sevdiği iki erkek jumbo türü muhabbet kuşunu aynı türden iki dişiyle çiftleştirmek istedi. KUŞLARI EŞLEŞMEYİNCE SUNİ DÖLLEMEYİ KEŞFETTİ Üreme kafesine aldığı çiftlerin anlaşamadığını gören Hakan Demir, uzun süre yavru alabilmek için bekledi. Doğal yollarla çiftleşmeyen kuşlarından yavru alamadığı için üzülen Demir, suni yollarla neler yapabileceğini araştırmaya başladı. \'Tüp bebek\' benzeri bir yöntemle kuşlarından yavru alabileceğini öğrenen Hakan Demir, denemek için girişimde bulundu. Kürdan inceliğinde bir cam tüp alan Demir, bir ucunu ağzına aldığı cam tüpü erkek kuşun sperm kanalına yerleştirip içerideki spermi tüpün içine çekip dişi kuşun yumurtalığına üfleyerek aktardı. İlk denemede yavru almayı başaran Demir, 15 yıl boyunca kuşlarından çoğunlukla bu şekilde yavru aldı. \'KOLAY GİBİ GÖRÜNSE DE HERKES YAPAMAZ\' İşlemin teoride çok basit göründüğünü anlatan Hakan Demir, pratiğe gelince durumun farklı olduğunu vurguladı. Bu işlemin tecrübesiz ellerde yapılması halinde kuşun sağlığı açısından çok büyük risk taşıdığını anlatan Demir, ?Benim ellerim artık kuyumcu terazisi gibi hassaslaştı. Bu çok zor bir işlem. Yanlış bir şey yapıldığında kuşun sperm torbası zarar görebilir ve kuşunuz bir daha asla üreyemez. Ben bu yöntemle çok kuş yavrulattım. Ayağı sakat bir kuşum vardı ve yavru alamıyordum. Bu yöntemle kısa sürede spermini alıp başka kuşa aktarıp yavrulattım diye konuştu. Demir, stresini ve günlük yaşamın tüm olumsuzluklarını kuşlarıyla attığını sözlerine ekledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------- Kuş kafeslerinden görüntü Kuşların görüntüsü Hakan Demir Kuşları severken görüntüsü Hakan Demir Kuşlara dölleme yaparken görüntüsü RÖP Hakan Demir Detaylar 498 MB --- 04.30 HD Haber Alparslan ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA)