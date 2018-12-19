(Görüntülü) Unutulmaya yüz tutmuş yemeniciliği yaşatmaya çalışıyor

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da 40 yıldır yemenicilik yapan Mehmet Baltacı, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor. Mesleğinin tamamen unutulmaması için eğitim veren Baltacı, mesleği yeni nesillere aktarmak için çaba harcıyor. Okuma yazma bilmemesine rağmen Halk Eğitim Merkezi\'nde 5 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Mehmet Baltacı (52), belediyenin açtığı yemeni kursunda 24 kursiyere yemeniciliği öğretiyor. \'YEMENİ RENKLERİNİN ANLAMI VAR\' Yemeninin eskiden saraylarda giyildiğini dile getiren Baltacı, \"Yemenide her deri kullanılmaz. Ham deri kullanır. Dışı dana derisi, içi oğlak, koyun karışımı 5 hayvan derisinden meydana gelir. Yemeni eskiden beri çok tercih edilen bir ayakkabı türüdür. Renklerin de bir anlamı var. Mesela bordo renklisini genç kızlar giyermiş, siyahını dullar giyermiş. Sağlıklı, ayağınızı terletmiyor, çok hafif. Zaten insan ayaktan alır sağlığı o yüzden giymek lazım\" diye konuştu. Baltacı, mesleğinin unutulmaması adına çalışmalar yaptığını anlatarak şöyle konuştu: \"Şu anda 24 kayıtlı bayan erkek karışık kursiyerimiz var. Burada üretilen yemeniler hediyelik. Yemeniler belediye tarafından folklor ekiplerine ücret alınmadan veriliyor, güzel bir hizmet oluyor. Bir yemeni 3 günde bitiyor. Semerciliğin verdiği tecrübe ile ben de yaparım dedim. 10 tane yemeni ustası getir bir tane semer yapamaz. Ama Semerci getir yemeni yapar. Şu anda Osmanlı çarıklarını istediğiniz modelde istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Bu meslek ölmez.\"