(Görüntülü) Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığa tahliye

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)



ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan\'ın sosyal medya hesaplarının çalınması davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi.



İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 2\'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Aralarında ünlü sanatçıların bulunduğu şikayetçileri ise avukatları temsil etti. Sanıklar ve avukatları, 57 suçlama ile ilgili ayrı ayrı savunma yaptı. Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.





9 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Gökyar Şen, Doğukan Esentürk ve Veysel Demir hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, sanıkların şahsi ve sosyal durumu, suç ve sonuçlarına yaklaşımlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Bünyamin Savaşkol, Oktay Özmen, Bahar Çelebi, Ahmet Halit Culha, Aydanur Kutay, Onur Pilcioğlu, Ömer Kaplan, Resul Kaplan ve Sadık Duman\'ın ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.





ÖRGÜT LİDERLİĞİYLE SUÇLANAN SANIK BAKIRKÖY\'DE GÖZLEM ALTINA ALINACAK



Mahkeme, örgüt lideri olduğu iddia edilen ve şizofren olduğunu ileri süren sanık Gökyar Şen\'in cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının saptanması için 3 haftayı geçmeyecek şekilde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde gözlem altına alınarak rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük şüpheliler ile ilgili ayrılan soruşturma dosyasının da incelenmek üzere istenmesine karar verdi.





NESLİŞAH VE ENGİN DÜZYATAN ÇİFTİNE DAVETİYE ÇIKARILMASINA KARAR VERİLDİ



Şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ve eşi olan tanık Engin Düzyatan\'a davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve mazeret bildirmeyen şikayetçilerin dinlenip dinlenmeyeceğine yaşı küçük şüphelilerin dosyasının incelendikten sonra değerlendirilmesini hükme bağladı. Sanıkların ele geçirilen dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerini olası incelemeler nedeniyle reddeden mahkeme, duruşmayı 12 Ekim tarihine bıraktı.





İDDİANAME



İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine \"Ducky Layne\" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12\'si tutuklu 18 sanığın \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz\" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.