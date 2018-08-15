(Görüntülü) Ünlülerin sosyal medya hesaplarının çalınması davası başladı

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) ÜNLÜ sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 58 kişinin başta Instagram ve Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para isteyen 12\'si tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı. Örgüt lideri olmakla suçlanan sanık Gökyar Şen hakkındaki suçlamaları \"Oscarlık senaryo\" diyerek reddetti. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, 12\'si tutuklu 16 sanık geldi. Şikayetçilerden ise şarkıcı Tarık Mengüç, Berrak Tangülü, Ayfer Demir ve Gamze Taşkın geldi. Hakim, 24 Nisan 2018\'de tamamlanan iddianamenin İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin görevsizlik kararıyla kendi mahkemelerine geldiğini, kendilerinin de görevsizlik kararı vermesi üzerine olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın bölge adliye mahkemesine gönderildiğini, bölge adliye mahkemesinin ise davaya İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin bakması gerektiğine karar verdiğini belirtti. İddianamenin özetlenmesinin ardından sanık savunmalarına geçildi. \"OSCARLIK SENARYO YAZMIŞLAR\" Çete yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Gökyar Şen, \"Büyük bir organizasyonla karşı karşıyayız. Emniyette türlü işkencelere maruz kaldım\" diyerek polisleri suçladı. Şen, \"Şizofren hastasıyım, bana ilaçlarımı vermediler. Oscarlık senaryo yazmışlar. Hesap çalmak için birkaç yöntem biliyorum ama iddianamedeki yöntemleri bilmiyorum\" dedi. Daha sonra arkasında bulunan diğer sanıklara dönen sanık Şen, \"Diğer sanıkların hiçbir suçu yoktur. Bunların hepsi oyuna getirildi\" dedi. Bunun üzerine hakim, sanık Şen\'i, \"Yargılama ciddiyeti var, siz de buna uymak zorundasınız\" şeklinde uyardı. Avukatı da sanık Şen\'in şizofren olduğunu ve raporları bulunduğunu söyleyerek, cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için mahkemenin de rapor aldırmasını talep etti. \"TİCARİ GETİRİSİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM; PİŞMANIM\" Yöneticilik suçlaması yöneltilen tutuksuz sanıklardan Abdullah Harun Aslanoğlu ise operasyon yapılmasından günler sonra gözaltına alındığını belirterek yöneticilik suçlamasını kabul etmedi. Sanık Aslanoğlu, Instagram\'da yüksek takipçili hesap satın almak isterken sanıklarla tanıştığını, Whatsapp gruplarına dahil edildiğini belirterek \"Bir hata yaparak daha önce kendim oluşturduğum yüksek takipçili hesapların listesini bu gruba attım\" dedi. Hakim, \"Bu hesapları çalmalarını mı istedin?\" diye sorunca sanık Aslanoğlu, \"Evet. Ancak benim liste göndermemden sonra çalınan hesap yoktur\" diye cevap verdi. Hakimin, \"Ne yapacaktın bu kadar hesabı?\" diye sorunca da sanık Aslanoğlu, \"Yüksek takipçili hesaplara reklam veriliyordu. Ticari getirisi olacağını düşündüm. Büyüklerimin verdiği öğütlere uymamanın sıkıntısını yaşıyorum. Pişmanım\" şeklinde cevap verdi. \"PARALARI GERİ VERMEK İSTİYORUM\" Sanık Mehmet Halit Çulha ise öğrenci olduğunu ve internetten tanıştığı Ducky Lane rumuzlu kişinin \"Para kazanmak ister misin?\" diye sorması üzerine whatsapp grubuna dahil edildiğini anlatarak, sosyal medya hesabı çalmadığını, para transferinde kendisine ait banka hesabının kullanıldığını söyledi. Sanık Çulha, aldığı paraları geri vermek istediğini söyledi. \"BABASININ HESABINI KULLANMIŞ Sanık Doğukan Esentürk de internette eğlence gruplarında takılırken, Ducky Lane rumuzlu kişinin bilgisayarına virüs bulaştırmasıyla tanıştığını, 15 yaşındayken gruba katıldığını söyleyerek \"Hesap çalma işleminde bulunmadım, para alma işleminde bulundum. Yaşım yetmediği için babamın banka hesabına havale yaptırdım. Babamın hesabından da mobil bankacılık kullanarak, komisyonumu alıp, Ducky Lane\'e havale yaptım. 17 yaşında bu gruptan çıkıp, bağımı kopardım. Diğer sanıkları tanımıyorum\" diye konuştu. \"OLAYA BAKILDIĞINDA BÖYLE BİR ÖRGÜT VAR\" Sanık Veysel Demir, sosyal medyada danışmanlık yaptığını ve takipçi sayılarını artırdığını söyleyerek yaptığının yasal olduğunu öne sürdü. Sanık Demir, hiçbir zaman kod adı kullanmadığını belirterek örgüte dahil olmadığını savundu. Hakim, \"Böyle bir örgüt var mı?\" şeklindeki sorusuna, sanık Demir, \"Sanal alemde böyle bir örgütün varlığını duyuyordum. Olaya bakıldığında böyle bir örgüt var\" diye yanıtladı. MİCROSOFT YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ Sanık Oktay Özmen de iddianamede fishing (oltalama) yöntemiyle sosyal medya hesaplarını çalmakla suçlandıklarını söyleyerek \"İddianamede bu yöntemi yapanlar örgüt gibi gösterilmiş ancak aslında bu yöntem herkesin internetten kolaylıkla öğrenebileceği bir yöntemdir. Ben de 17 yaşındayken internetten öğrendim ve iki kez bu yöntemi kullandım\" dedi. Özmen, \"Önce fishing yöntemiyle hesapları bağladım. Sonra hesap sahiplerine mesaj gönderdim. Onlar da bana ulaştılar, para karşılığı hesaplarını geri vermemi teklif ettiler. Birine 10, diğerine 300 lira karşılığında hesaplarını geri verdim. Yaşım küçük olduğu için suç olduğunu bilmiyordum. Mağdurlardan çok özür diliyorum. Zararları neyse karşılamak isterim\" diye konuştu. Avukatı ise sanık Özmen\'in, Microsoft\'un yazılım yarışmasında üçüncü olduğunu, Kocaeli Bilişim Şube polislerine de yardımcı olduğunu söyledi. \"MAĞDURUM\" Sanık Bahar Çelebi de \"Facebook hesabım kapatmıştı. Kendisini Berkay olarak tanıtan Ducky Lane rumuzlu kişiyle (Gökyar Şen) tanıştım. Hesabımı kurtarabileceğini söyledi. Kimlik fotokopimi istedi, gönderdim. Şifremi istedi, verdim. Hesabımı geri açtı. Aramızda güven oluştu. Sonra Instagram hesabım da çalındı. Gökyar Şen yine yardım etti. Facebook ve Instagram hesaplarım 200 bin takipçili hesaplardı. Sonra Gökyar ile buluştuk. Ama Instagram hesabımı geri vermedi. 4 eylemde cepbank işlemi yapılırken, Gökyar Şen tarafından benim TC kimlik numaram kullanılmış. Kendisi sürekli beni tehdit ediyordu. Ben hesap çalmayı bilmiyorum. Kimseden para da almadım. Cezaevine girdiğim için okul hayatıma devam edemedim. Mağdurum\" dedi. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. İDDİANAME İddianamede takipçi sayısı yüksek olan ve kamuoyunda bilinen kişilerin hesaplarının yine takipçi sayısı yüksek olan ticari hesapların hedef seçildiği belirtilirken, kurumsal hat algısı yaratan mağdurlara Instagram hesaplarına yönelik saldırı başlatıldığı mağdurları telaşa sürükleyerek, oltalama yönteminde kullanılarak hesaba ait kullanıcı adı, şifre, mail adresi, cep telefonu numaralarının değiştirildiği kaydedildi. Kendilerine \"Ducky Layne\" ismi veren grubun, hedefteki hesaplara erişiminin engelleyerek, hesaptaki fotoğrafların silinerek, müstehcen fotoğrafların paylaşıldığı kaydedilen iddianamede, 12\'si tutuklu 18 sanığın \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, şantaj, hakaret ve taciz\" suçlarından 3 yıldan 1321 yıla kadar hapis cezası isteniyor.