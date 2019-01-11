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(Görüntülü) Ünlü kahveci Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’UN tanınmış kahvecilerinden Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı

11 Ocak 2019 18:46

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL’UN tanınmış kahvecilerinden Cemil Filik son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun köpüğü ve koyuluğu ile bilinen Cemil Filik\'in kahvesi, 35 ülkede televizyon programlarına konu olmuştu. 


 

Cemil Filik için Şişli Hasan Zeynep Cami\'inde öğleyin cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Cemil Filik’in ailesi olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazı öncesi Filik’in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. 65 yaşında hayatını kaybeden Cemil Filik’in cenaze namazını, ilahiyatçı kardeşi Hıfzı Filik kıldırdı. Cenaze namazının ardından Cemil Filik  Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.

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