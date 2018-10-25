(Görüntülü) Ünlü isimler ‘Oyunculuk Atölyesi'nde buluşuyor

İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- BKM Mutfak ile Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) iş birliğiyle hayata geçirilen \'Oyunculuk Atölyesi\'nin tanıtımı yapıldı. Bülent Çatar, Taner Rumeli, Gülsüm Alkan ve Onur Atilla gibi isimlerin oyunculuk dersi vereceği atöyle, 3 ay sürecek. Oyunculuk Atölyesi\'nin tanıtım toplantısı Karaköy\'de bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) IDEA Kampüsü\'nde gerçekleştirildi. Toplantıya BAU İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys. Şafak Şahin, BKM Mutfak oyuncuları Bülent Çatar, Taner Rumeli, Gülsüm Alkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan çalışmanın motive edici nitelikte olduğuna dikkat çeken eğitmenlerden BKM Mutfak Oyuncusu Bülent Çatar, \"Yılmaz Hoca\'nın da (Yılmaz Erdoğan) bir notu var. Böyle bir çalışmadan dolayı mutluluk duyuyor. Çünkü biz bunun benzerlerini çocuklarla, geleceğin sanatçılarıyla yapıyoruz. 15 yaş üstü yetişkin kabul edeceğimiz kesimle de böyle bir çalışmaya başlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Geri kalanı biraz da sahnenin ve hocaların işi olacak\" dedi. \"KOMEDİ OYUNCULUĞUNDA İDDİALIYIZ\" Eğitimler kapsamında \'Komedi Oyuncusu\' yetiştireceklerini belirten Çatar, bu alanda iddialı olduklarının altını çizerek şöyle devam etti: \"Komedi oyunculuğu konusunda BKM\'nin iddiası şu. Bunun kendince bir dili var. BKM\'nin bakışıyla bir dili var. Güldür Güldür\'den Rüştü Atilla\'yı davet edeceğiz. Diğer konuklarımızı alarak son iki hafta \'Bir oyun nasıl çalışılıyor, skeç nasıl çıkıyor, onun matematiği nedir, komedi unsuru nasıl deşifre edilir\', gibi eğlenceli yanları olacak. Akademisyenler, \'Komedi Oyunculuğu nedir?\' diye sorabilir. Bunun bizim bir iddiamız olduğunu da söylemek isteriz.\" \"YILMAZ USTA\'NIN ÖĞRETTİKLERİNİ GENÇLERE AKTARACAĞIM\" Gençlerin istekleri doğrultusunda eğitimler vereceklerini anlatan oyuncu Gülsüm Alkan, \"Yılmaz Usta\'nın öğrettiklerini elimin vardığınca, dilimin döndüğünce öğrencilerimize aktarmaya çalışacağım. Yaşamdan uzak olmadan yaşamın içinde sahneyi ve tiyatroyu sevdirmeye çalışacağız.Temel Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuğu ve Komedi Oyunculuğu olmak üzere üç dalımız olacak. Gençlerin istekleri doğrultusunda onlara yön vermeye çalışacağız\" diye konuştu. \"TİYATRO İYİLEŞTİRİR\" Oyunculuğun asıl amacının eğlenmek olduğunun altını çizen oyuncu Taner Rumeli tiyatronun iyileştirici bir gücü olduğunu belirtti. Rumeli, \"Tiyatro insanı iyileştirir, bu tecrübeyle sabittir. İnsanların yer yer travmalarından bile beslenerek para kazanacakları tek yer burası aslında. Bunu somut üretime dönüştürecekleri tek alan bu oynama alanı. Dolayısıyla bu bir oyun temelli adı üzerinde oyunculuk niyet edilen şey. Bunun bir oyun, asıl amacının eğlenmek olduğunu unutmadan hareket etmek gerekmektedir.Bunu akıllarının bir kenarında bulundururlarsa geri kalanı eğitim ile büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"SİSTEMLİ VE DİSİPLİNLİ BİR EĞİTİM OLACAK\" Adayları disiplinli bir eğitim döneminin beklediğini söyleyen Dr. Öğr. Üys. Şafak Şahin ise eğitim hakkında şunları paylaştı: \"Oyunculuk Atölyesi BKM Mutfak ile epeydir konuştuğumuz bir projeydi. Bu süreci artık hayata geçiriyoruz. Eğitimin farklı alt dalları olacak. BKM Mutfak\'ın yetkin oyuncuları alt dalları bu eğitime katılmak isteyen arkadaşlarla görüşecekler. Biz sürecin eğitim aşamasının doğru yürümesi kısmında yer alıyoruz. Hangi katılımcı hangi eğitime ilgi duyuyorsa görüşmelerden sonra da onla ilgili eğitimlere başlayacaklar. İşin en güzel yanı BKM Mutfak\'ta eğitim görmek isteyen kişileri bir sistematik altında, belli bir yapı altında birleştireceğiz. Dolayısıyla bu bir disiplin gerektirecek. Bu özveriyi daha sistemli halde çalıştırmayı gerektirecek. Buraya başvuracak adaylara da bu sistem ve disipline hazır olmaları gerektiğini söylüyorum. Bir de bu eğitimler sürekli olacak. İlk eğitim sınıfında yer alamayan kişiler daha sonra tekrar başvurabilecekler.\" EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA ALACAKLAR Temel Oyunculuk, Kamera Önü Oyunculuğu ve Komedi Oyunculuğu sınıflarından oluşacak atölyeler, haftanın 2 günü 3\'er saatlik eğitimlerle toplam 64 saatte tamamlanacak. Eğitimler, BAU Idea Kampüsü\'nde verilecek. Eğitimler sonunda başarılı olan katılımcılara BAUSEM ve BKM Mutfak logolu, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın imzalı sertifikayı almaya hak kazanacaklar.