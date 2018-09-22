(Görüntülü) Ünlü futbolcuların kramponlarını 2 metrekarelik dükkanda tamir ediyor

TRABZONLU ayakkabı tamircisi Ali Yıldız (59), 2 metrekarelik dükkanında, 45 yılda aralarında Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi eski ve yeni futbolcuların kramponlarını tamir etti. Mesleğini sürdüren ve ünü dünyaya yayılan Yıldız?a yurt dışından da tamir için krampon geliyor. Futbol maçlarına gittiğini anlatan Ali Yıldız, ?Maçlarda bir bakıyorum ki 40 bin seyirci var. Benim 2 metrekarelik dükkânımda tamir ettiğim kramponları futbolcuların ayaklarında görüyorum. Bu benim için müthiş bir gururö dedi.

Ortahisar ilçesi Tabakhane Köprüsü girişindeki tarihi binanın altında kayanın oyulması ile oluşan 2 metrekarelik dükkânda, Ali Yıldız, 12 yaşında baba mesleği ayakkabı tamirciliğine başladı, bir yıl sonrada kendine iş yeri açtı. 45 yıldır sürdürdüğü mesleğinde kentte \'Ayakkabı profesörü? olarak tanınan Yıldız, özellikle spor ayakkabı ve krampon tamiri yapıyor. \'Krampon hastanesi\' adını verdiği tamirhanede, Yıldız, 45 yılda aralarında Hami Mandıralı, Yusuf Yazıcı, Şota ve Arçil Arveladze kardeşler ile Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak gibi eski ve yeni futbolcuların kramponlarını tamir etti. Trabzonspor başta olmak üzere bölgedeki çeşitli liglerde futbol takımlarında top koşturan futbolcuların kramponlarını tamir eden Yıldız\'ın ünü dünyaya yayıldı, yurt dışından gelen kramponların tamirini yapmaya başladı.

\'BENİN İÇİN MÜTHİŞ GURUR\'

İşini çok sevdiğini ve 45 yıldır sürdürdüğünü anlatan Ali Yıldız, Trabzonspor?un efsane isimlerinin kramponlarını yaparak üne kavuştum. Şimdi sadece Trabzon?dan değil ülke ve hatta dünya genelinde profesyonel futbolcular bana kramponlarını kargo ile yolluyor. Bende onları severek tamir edip geri yolluyorum. Her yolladığım ayakkabıyı maçlarda izliyorum. Maçlarda bir bakıyorum ki 40 bin seyirci var. Benim 2 metrekarelik dükkânımda tamir ettiğim kramponları futbolcuların ayaklarında görüyorum. Bu benim için müthiş bir gururö dedi.

\'İŞİME SEVGİMİ KATIYORUM\'

13 yaşında ilkokulu bitirdikten sonra kendi dükkânını açtığını söyleyen Ali Yıldız, ?Baba mesleğimdi. Üç kızım, bir oğlum var. 2 metrekarelik dükkânda alın terimle kazandığım para ile onları büyüttüm, evlendirdim. İşimi severek yapıyorum. Bir çok krampon tamir eden insan var ama ben işime sevgimi katıyorum. İşimi severek ve en temiz şekilde yapıp teslim ediyorum. Bu da beni başarılı kılıyorö diye konuştu.

Dükkânının küçük olmasının sorun teşkil etmediğini ifade eden Yıldız, Kayanın içerisinde 2 metrekarelik bir dükkânım var. 2 metrekare olmasına rağmen çok fazla müşterim geliyor, milyonluk futbolcuların ayakkabılarını yapıyorum. Bu da bana büyük zevk veriyor. Dükkânda birçok futbolcu ağırladım. Attıkları golleri bana borçlu olduklarını söylüyorlar. Bu da bana dünyaları vermek gibi bir şey diye konuştu.

\'NAMI ŞEHİRDE YAYILDI\'

Ata Gür adlı vatandaş da Ali ustanın yıldız futbolcuların ayakkabılarını tamir ettiğini duyduk. Bende çocuğuma küçük gelen ayakkabısını bir numara büyütmek için geldim. İnşallah benim çocuğumda yıldız futbolcu olacakö dedi.

Selahattin Gençoğlu ise Ayakkabıcı ağabeyimizin namını şehirde herkes iyi bilir. Çok değerli futbolcuların ayakkabılarını tamir etti. Gerçekten yapmış olduğu işlerle profesörlüğünü gösterdiö ifadelerini kullandı.