(Görüntülü) Ünlü ebeveynler ders başı yaptı

Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji’nin başlattığı ‘Dr. Özgür Bolat ile Anne Baba Okulu’ programında ünlü ebeveynler ders başı yaptı. Bahçeşehir Koleji, ebeveynlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmenin prensipleri konusunda rehberlik etmek üzere eğitim bilimci yazar Dr. Özgür Bolat ile ‘Anne Baba Okulu’ programını başlattı. ‘Ben Olmak’, ‘Biz Olmak’ ve ‘Ebeveyn Olmak’ üzere 3 farklı modülden oluşan “Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu” iş, sanat ve cemiyet dünyasından anne babaları ağırladı. Nil Karaibrahimgil, Ayşe Tolga, Buse Terim, Özlem Denizmen, İsmail Küçükkaya ve Derya Baykal gibi isimler “Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu” programına katılarak hem kendilerini ve çocuklarını hem de ebeveyn olmayı farklı açılardan görme deneyimini yaşadılar. “AKADEMİK BİLGİLERLE VELİLERİ YÖNLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ” Bahçeşehir Kolejleri olarak kendi içlerinde anne baba okullarını daha önce de düzenlediklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, akademik bilgilerle velileri daha iyi yönlendirmek amacıyla programı başlattıklarını söyledi. Yücel, “Temel amacımız okul binalarını, bilgi çağında sadece bilgi aktaran binalar olmaktan çıkarmak. Kaybetmememiz gereken bazı değerlerimiz var. Okul binalarında bu değerleri ön plana çıkartarak öğrencilerimize anlatmamız lazım” dedi. “VELİLERDE SINAV KAYGISI ÖN PLANDA” Çocuğun kendini ifade edebiliyor olmasının önemine dikkat çeken Yücel, “Çocuklarımızın mutlu olmasında okullar tek başına yeterli olmuyor. Anne ve babayla beraber okulun da bütün olarak hareket etmesi gerekiyor. Ne yazık ki bazı velilerimizde bu bilinç çok yeterli değil. Velilerimizde hala sınav kaygısı çok ön planda. Ana okuluna çocuğunu yazdıracak bir veli şimdiden üniversite sınavındaki başarı oranını düşünüyor. Bu velilerimizin yaptığı büyük yanlışlardan biri. Uzmanlar da, 3. sınıfta olan bir çocuğun üniversiteden mezun olduğu gün mevcut mesleklerin yüzde 65’i kaybolacağını söylüyor. Biz bunları her ne kadar iyi ifade etsek de, anne ve babaya bu bilgileri aşılamadan olmuyor. Bu yüzden Özgür Bolat ile bunu kendi okullarımıza nasıl uyarlarız, velilerimizi nasıl bilinçli kılarız diye düşünerek hareket ettik. Her anne baba için kendi çocuğu çok özeldir ve her anne baba çocuğu için en iyi bilendir” diye konuştu. Yücel, velilerin, okulun çocuğun gelişimine olan katkısında destek vermeleri gerektiğini ifade etti. Programı kendi okullarının haricinde Türkiye genelinde de oluşturmak istediklerini söyleyen Yücel, “Bu durum Türkiye için iyi olacaktır. Programla birlikte anne babalar da tahtaya çıkacak, ödev yapacaklar” dedi. “OKULDAKİ SORUNLARIN ÇOĞU EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİSİ” Okulda yaşanan sorunların birçoğunu çocuğun anne ve babasıyla olan ilişkisinin yansıması olarak değerlendiren eğitim bilimci yazar Dr. Özgür Bolat, “Annesi ve babasıyla ilişkisi düzenlenen çocukların okulda da adaptasyonu çok yüksek oluyor. Çocuğun temeli ailede atılıyorsa, ailelere ulaşmamız gerektiğini düşündük. Bu okulun bazı temel prensipleri var. Gelenler anne baba okulu diye geliyor ancak bu aslında birey olma okulu. Anne babaların kendileriyle kurduğu ilişki çocuklarına yansıyor. Kendisini yargılayan anne, çocuklarını da yargılıyor. Kaygısı olan anneler de çocuklarına kaygıyı yansıtıyor. Bizim anne babalarla çalışarak onların kendilerini keşfetmelerini sağlamamız gerekir” ifadelerini kullandı. “EBEVEYNLERİN BİREY OLMASI ÇOK ÖNEMLİ” Ebeveynlerin, anne babalıktan önce birey olması gerektiğinin önemine değinen Bolat, “Eğer birey olamazsak, kendimizdeki eksiklikleri çocukla kapatmaya çalışırız. Burada da çocuk kendisini kullanılmış hisseder. Bu yüzden eksiklerimizi çocukla kapatmamak için, birey olmamız lazım” dedi. “ÇOCUĞA VERİLEN CEZA VE ÖDÜL İŞE YARAMAZ” Dr. Özgür Bolat, çocuğa ailesi tarafından verilen ceza ve ödüllerin işe yaramayacağını vurguladı. Ceza ve ödülün koşul olduğunu söyleyen Bolat, “Ödül bir insana bir şey yaptırmak için verilir. Kişi, ‘ben bu işi ödülle yapıyorsam, iş kendi içinde değerli değildir’ diye düşünür. Böylelikle işe olan ilgisi azalır. İş yaptırabilirsiniz, kitap okutabilirsiniz ancak kitap okumayı sevdiremezsiniz. Kitabı sevdirecek başka mekanizmalar kullanmak gerekir. Ceza da çocukta sürekli suçluluk duygusu oluşturur. Suçluluk duygusuyla yaşayan insan hayatında var olamaz” diye konuştu. Mutlu ve başarılı çocukların yetişmesi için bazı prensiplerin olması gerektiğini ifade eden Bolat, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuğu olduğu gibi kabul ederek koşulsuz sevgi göstermeliyiz. Ebeveynler çocukla bir sorun yaşadığında istediğini yaptırmaktansa çocuğun ne istediğini anlamaya çalışmalıyız. Küsme, ceza, rekabet, karşılaştırma, utandırma, suçluluk hissettirme, acele ettirme gibi kavramlardan uzak durulması gerekir. Bunların yerine çocukla sevgi ilişkisi, çocuğun ihtiyacını anlamak gibi iletişim tarzları uygulamak gerekir.” “Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu” hafta sonları Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe kampüsünde gerçekleşecek. Programa katılmak isteyen ebeveynler annebabaokulu.bahcesehir.k12.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilir.