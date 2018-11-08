(Görüntülü) Ünlendi Barajı'nda son noktaya gelindi

Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)-IĞDIR\'ın kent merkezi başta olmak üzere, 3 ilçe, 3 belde ve 70 köyun içme suyunu karşılayacak olan Ünlendi Barajı\'nda sona gelindi. Vali Enver Ünlü, \"Bu proje bitiğinde Iğdır\'ın yüz yıllık içme ve sulama suyu sorunu çözülecek\" dedi. Iğdır\'da içme suyu ve Aras Vadisi\'nin sulama sorununu çözecek bölgenin en önemli baraj projesinde gelinen en son çalışmaları hakkında DSİ 242\'inci Şube Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Enver Ünlü\'nün başkanlığında yapılan toplantıda DSİ 24\'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Mehtun Çağlar, proje hakkında sunum yaptı. Yapılan toplantının ardından Vali Enver Ünlü, beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, meclis üyeleri DSİ 24\'ncü Bölge Müdür Yardımcılar ve kurum amirleriyle Ünlendi Barajı\'na giderek yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı. Iğdır\'ın su sorununa çözüm bulmak için 252 milyon TL\'ye mal olan Ünlendi Barajı\'nın içme suyu projesinde son nokta gelinirken, kentin yaklaşık 10 bin hektarlık tarım arazisinin sulama sorunu da projenin bitiminde hayat bulacak. Yüzde 95\'i bitirilen ve test çalışmaları yapılan içme suyu projesiyle Iğdır kent merkezi başta olmak üzere, Aralık, Tuzluca ve Karakoyunlu ilçeleriyle 3 belde ve 70 köy 2019 Şubat ayın ilk haftası içme suyuna kavuşacak. Hummalı çalışmaların sürdüğü barajın yapımıyla bölgenin adeta tarım başkenti olan Iğdır\'da, kentin 100 yıllık içme suyu ve sulama suya sorunu ortadan kaldırılacak. Proje hakkında bilgi veren Vali Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, Ünlendi Barajı\'nın yüzde 25\'lik olan içme suyu projesinin tamamlandığını, 45 günlük bir test çalışmasının ardından, il merkezi başta olmak üzere ilçelerin, belde ve köylerin şebeke suyunun ocak ayı sonundan verileceğini söyledi. Ünledi Barajı?nın bitiminde Iğdır\'ın su sorunu çözüleceğini anlatan Vali Ünlü konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bu proje bitiğinde Iğdır\'ın yüz yıllık içme ve sulama suyu sorunu çözecek. Bu barajın kabaca depolayacağı suyun yüzde 25\'i içme suyu, yüzde 75\'i de sulama suyunda kullanılacak. Mevcutta burada akan su 3 ay kullanılıyordu, bu baraj sayesinde ancak üç ay kullanılan su 8 ay depolanacak. Bir tabir vardır, \'Su akıyor Türk bakıyor\' artık DSİ\'nin bu çalışmalarıyla, bu devasal barajlarla depolayacağımız bu suyla, hem vatandaşlarımız sağlıklı bir içme suyuna kavuşacak, hem de bölgedeki tarım arazilerimi sulamış olacağız.\" Yapılan konuşmasının ardından Vali Ünlü ve berberindeki heyete sırasıyla Ünlendi Barajı şantiyesinde, içe suyu arıtma tesisinde ve içme suyu ishale hattı üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Iğdır\'a günlük sulamayla birlikte 125 bin küp arıtma su temin etmek için, yapılan harcamanın yaklaşık 25 milyon TL olduğu açıklandı.