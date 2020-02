(Görüntülü) Üniversiteliler ana sınıfı öğrencileri için oyun alanı tasarladı

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELİ gençler final ödevleri kapsamında bir anaokulunun bahçesi için oyun ve etkinlik alanı tasarladı. Küçük öğrenciler için ip alanı, amfi ve bostan tasarlayan gençler miniklerin hem eğlenip hem öğrenmesini amaçladı. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Deneysel Mimarlık dersi kapsamındaki final ödevleri için Cibali Ortaokulu’nun bahçesine oyun ve etkinlik alanları tasarladı. Anaokulu öğrencileri için ipler ile tasarlanan oyun alanı ve etkinlik amfisi tasarlayan öğrenciler önce okul müdürü Halit Akçay, okul idaresi ve ana okul öğretmenlerine tasarımlarını sunarak yorumlarını aldı. Ahşap ağırlıklı tasarımlar için Asmaz Yapı’nın, duvar boyamaları için Polisan’ın sponsor olduğu projede öğrenciler tasarımların üretim sürecinde de yer aldı. Tüm aşamaların sonunda ise gençler yeni oyun alanlarını minik öğrencilerle buluşturdu. \"ÖDEV DEĞİL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLMASINI İSTEDİK\" Projenin başında Sanat Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Atıl Aggündüz ve İç Mimarlık Öğr. Gör. Amina Rezoug yer aldı. Bu çalışmanın ödevden çok bir sosyal sorumluluk projesi olması için çalıştıklarını söyleyen Amina Rezoug, \"Çevremizde destek olabileceğimiz noktalar olduğunun farkındaydık. O yüzden aklımıza direkt okulla iletişim kurmak geldi. Okul müdürü Halit hocayla görüştük. O da bu durumu çok iyi karşıladı. Böyle bir şeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Böylece her şey tasarladığımız programa uygun hale geldi\" dedi. \"ÖĞRENCİLER FABRİKADA DA ÇALIŞTI\" Projede 12 öğrencinin çalıştığını belirten Rezoug, \"Okulun ihtiyaçlarını öğrendikten sonra öğrenciler 3 gruba ayrıldı ve farklı tasarımlar geliştirmeye başladı. Bu tasarımları sponsorumuz Asmaz Yapı ile paylaştık. Onlardan üretime dair revizyonlar aldık. Bunlara göre öğrenciler tekrar düzeltmeler yaptı. Son bir haftada ise neredeyse her gün Yalova\'daki fabrikaya gidip orada çalıştılar. Aslında bu projeyle öğrenciler sanayi tarafıyla da güçlü bir işbirliği yapmış oldu\" diye konuştu. \"ÇOCUKLAR HEM EĞLENSİN HEM FARKLI DENEYİMLER YAŞASINLAR İSTEDİK\" Projede yer alan İç Mimarlık bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Özge Öztürk, \"İlk olarak tasarım sürecine başladık. Oyun alanı içine neler koyabileceğimize karar verdik. Bu konuda okul müdürü ve anaokulu öğretmenlerinin de fikirlerini aldık. Onlardan gelen talepleri değerlendirdik. Bunlar üzerinden tasarımlarımızı oluşturduk. Daha sonra bu tasarımları fabrikaya gönderdik. Bu süreçte de işin içindeydik, fabrikaya gidip geldik. Son olarak okulda bazı değişiklikler yaptık. Duvarlara grafitiler çizdik\" diyerek süreci anlattı. Mimarlık bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Fırat Göleli ise, \"Burada ip alanı, amfi ve bostan olmak üzere 3 tane ayrı alan oluşturduk. Çocuklar hem eğlensin hem de deneyim yaşasınlar istedik. Mesele bostan alanında ekip biçecekler, ip alanında ipleri birbirine bağlayıp salıncak haline getirebilirler\" dedi.