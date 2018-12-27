(Görüntülü) Üniversiteli gençler köy okulunu kütüphaneye kavuşturdu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ın Yenişehir Köyü\'ndeki 106 öğrencisi bulunan Yenişehir İlk ve Ortaokulu\'nda Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu öğrencileri tarafından, içinde bin 500 kitap bulunan kütüphane oluşturuldu. Kütüphaneye, Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü\'nde, 2015 yılında karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun isminin verileceği bildirildi.



Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu öğrencileri, Uşak\'a 35 kilometre mesafedeki Yenişehir Köyü\'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin bir arada eğitim, öğretim gördüğü 3 katlı, 8 derslikli Yenişehir İlk ve Ortaokulu\'nda kütüphane bulunmadığını öğrenip, harekete geçti. Üniversiteli 20 genç, 56\'ı ilkokul, 50 de ortaokul öğrencisi bulunan okula bir kütüphane kazandırmak için Uşak Valiliği ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gerekli izinleri alıp, kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye\'nin dört bir yanından Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere hikaye, roman ve diğer çeşitli türlerde bin 500 kitap toplandı. Hayırseverlerden temin edilen malzemelerle, okuldaki boş bir sınıfın duvarı, kapısı ve kalorifer petekleri boyandı. Duvarlarına tablolar asılıp, masa ve raflar yapıldı. Toplanan kitaplar bu raflara yerleştirildi. Okul öğrencilerinin de desteğiyle 2 ay süren çalışmaların sonunda oluşturulan kütüphaneye EÜ Kampüsü\'nde, 2015 yılında karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun isminin verileceği bildirildi.



Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Esat Bolat, topluluk olarak köy okullarında projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Yaptığımız faaliyetlerde bu vatan uğruna toprağa düşüp can vermiş, şehadet makamına ulaşmış vatan evlatlarının da isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Okul yönetimi tarafından uygun görülen bir sınıfın boyama işlemlerinin ardından, kitap raflarını ve masasını yaptırdık. Sponsorlarımızın desteği ile ilköğretim okulumuza kütüphane kazandırmanın sevincini yaşıyoruz\" dedi.



Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Gizem Camcaz da önceliklerinin çocuklara umut olmak olduğunu vurgulayarak, \"Kütüphanesiz okul kalmasın istiyoruz. Öğrencilerin okul malzemeleri dışındaki ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz\" dedi. Yenişehir İlk ve Ortaokulu Müdürü Bekir Kökpınar ise \"Öğrencilerimiz geniş ve rahat kitap okuyabileceği bir ortama kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.



