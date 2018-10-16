(Görüntülü) Üniversiteli Başak, oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı gönderip intihar etti

Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA)- BURDUR\'un Ağlasun ilçesinde üniversite öğrencisi Başak A. (18), iddiaya göre, pansiyondaki oda arkadaşına mezarlık fotoğrafı ve \'İntihar ediyorum\' mesajı gönderdikten sonra mezarlıkta iple boynundan asılı halde, ölü bulundu.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bankacılık Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Başak A.\'nın Hatay\'da oturan annesi, bugün öğle saatlerinde kızını telefonla aradı. Tüm çabalarına rağmen kızına ulaşamayan anne, Başak A.\'nın kaldığı pansiyonun sahibi Ö.G.\'yi telefonla arayıp, yardım istedi. Pansiyona giden Ö.G., Başak A.\'nın odasına girdiği sırada, genç kızın arkadaşı cep telefonuna Başak\'tan intihar mesajı geldiğini söyledi. Bunun üzerine Ö.G., aracıyla hızla Bala Mezarlığı\'na gitti.



Mezarlığa gelen Ö.G., Başak A.\'yı üzeri sacla kapalı bölümde boynundan iple asılı halde buldu. Başak A.\'yı ipten kurtarmaya çalışan Ö.G.\'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Başak A.\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kaymakam Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Aydın Kaplan da olay yerine gelerek bilgi aldı. Başak A.\'nın cansız bedeni otopsi için Burdur Devlet Hastanesi\'ne gönderildi. Başak A.\'nın, oda arkadaşının cep telefonuna mezarlık fotoğrafı ve \'İntihar ediyorum\' notunun yer aldığı mesaj gönderdiği iddia edildi. Başak A.\'nın son dönemde sürekli biriyle cep telefonuyla görüştüğü belirtildi.