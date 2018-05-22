(Görüntülü) Üniversitede öğrencilere ücretsiz iftar yemeği

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından başlatılan uygulama ile öğrencilere Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği veriliyor.



CÜ yönetimi, Ramazan\'da oruç tutan öğrencilerin yemek ihtiyaçlarını karşılama adına farklı bir uygulamaya imza attı. \'Paylaşmak güzeldir\' adı altında planlanan uygulama ile isteyen öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmeye başlandı. Merkezi Kafeterya\'da düzenlenen iftar programına CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler, iftar saatinin yaklaşmasıyla sıraya girerek yemeklerini aldı. Rektör Prof. Dr. Yıldız öğrencilere yemeklerini kendi elleriyle verdi ve masalarını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.



İftar programı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, \'Paylaşmak güzeldir\' sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, \"Öğrencilerimizle hafta içerisinde her gün iftarı birlikte paylaşalım istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar bizim ilk hedefimiz öğrencilerimizi memnun etmek. Öğrenciler var diye biz burada varız. Bu Ramazan ayında ailelerinden uzakta olan arkadaşlarımız da böylece iftarlarını yapsınlar, derslerine çalışsınlar. Bundan sonra bu inşallah bir gelenek haline gelsin. Biz de öğrenciliğimiz de her iftarda \'ne yiyeceğiz\' diye düşünürdük. Bu bir imkandır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.



Öğrenciler ise yemekleri çok beğendiklerini belirterek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.