(Görüntülü) Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (5)

SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA ANKARA,(DHA) Çankaya Üniversitesi\'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK Akademisyen Şenel, bugün düzenlenecek törenin ardından Ankara\'da son yolculuğuna uğurlanacak.